Seçil Aşık'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Antalya Emniyet Müdürlüğünün "Bir bağımlı bir hayat" projesiyle uyuşturucudan kurtulan ve uyuşturucunun zararlarını anlatan tiyatro oyununda sahne alan 25 yaşındaki Seçil Aşık'ın ölümüyle ilgili olarak, arkadaşı İ.B. tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Aralık'ta Yüksekalan Mahallesi'nde bir evde hayatını kaybeden Seçil Aşık'ın yanında bulunan İ.B'nin ifadesinin alındığı belirtildi.

İ.B'nin, Aşık'ı 3 yıldır tanıdığını ve 30 Kasım'da buluşarak uyuşturucu kullandıklarını, ardından Aşık'ın fenalaşması üzerine çağırdığı 112 Acil Servis ekiplerinin arkadaşının öldüğünü söyledikleri yönünde ifade verdiği kaydedildi.

Açıklamada, "İ.B, 1 Aralık günü 'Taksirle öldürme, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kabul etmek' suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

- Olay

Antalya Emniyet Müdürlüğünün "Bir bağımlı bir hayat" projesiyle uyuşturucudan kurtulan ve ardından uyuşturucunun zararlarını anlatan tiyatro oyununda sahneye çıkan 25 yaşındaki Seçil Aşık, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'ndeki boş bir binada fenalaşmış, arkadaşı İ.B'nin ihbarıyla binaya gelen 112 ekipleri Aşık'ı özel bir hastaneye kaldırmış ancak Aşık, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.