Sanatçılar da polisin yanında

İstanbul’da Cumartesi akşamı kanlı bir saldırı yaşandı. 36'sı polis, 8'i sivil 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısından sonra birçok sanatçı, polise destek vermek için emniyet merkezlerine gitti. Yaşanan terör saldırısının ardından sosyal medya hesaplarından #polisiminyanındayım etiketiyle, bir çok ünlü teröre lanet okuyarak polise destek çağrısı yaptı.



Ünlülerin twitter paylaşımları şöyle:



İbrahim Tatlıses: Mübarek Mevlit kandilinde içimiz yanıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah birliğimizi ve dirliğimizi korusun. Ülkemizde yaşanan kara günler son bulsun.



Alişan: Lanet olsun teröre, lanet olsun teröre yataklık yapanlara. Dost düşman herkes bilsin Türkiye diz çökmeyecek.



Tülin Şahin: Teslim olmayacağız... İnadına daha da birlik olma zamanı...



Oktay Kaynarca: Başın sağolsun, başın var olsun, dik olsun memleketim.



Ebru Gündeş: Şehitlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Mustafa Ceceli: İnsan canına kastetmek nasıl bir vicdansızlıktır.



Ece Erken: Polisimize kalkan eller kırılsın. 20 dakika önce ordan geçtim bende olabilirdim. Ne fark eder ki içimizi yaktınız sizin içiniz daha çok yansın inşallah.



Berdan Mardini: Mübarek kandil arifesinde yine canımız yanıyor. Birlik ve beraberliğimizi bozmamalıyız.



Linet: Hain terör saldırısı yine yüreğimizi yaktı.Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



İpek Tuzcuoğlu: Milletimizin Başı sağolsun. Tüm acılı ailelere güç kuvvet diliyorum...



Gökhan Tepe: Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.



Hande Yener: Bir bütün olarak Türkiye'yi ve hepimizi hedef alan bu menfur saldırıyı lanetliyoruz.



Hülya Koçyiğit: Bu hain terör saldırısını ve destekçilerini kınıyorum...



Sibel Can: Ülkemizi bölemeyeceksiniz...



Hülya Avşar: Kendimi çok kötü hissediyorum. Bu saldırılar insanların tüm güzel duygularını bitiriyor.



Esra Erol: İnsanlarımız ölüyor, Aileler perişan oluyor, elimizden bir şey gelmediği gibi sinirler harap! Bitmiyor! Başımız sağolsun.



'POLİSLERİMİZİN YANINDAYIZ'



Oyuncu Tolgahan Sayışman, genç basketbolcu Kenan Sipahi ile birlikte hain terör saldırısı sonrası Levent Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti.



Hain saldırı sonucu kaybettiğimiz polislerimize Allah'tan rahmet dileyen Sayışman, "Hain saldırı sonucunda kendini siper eden polislerimizin her zaman yanındayız" dedi. Yapımcı-prodüktör Polat Yağcı da ünlülere 'Polisimizin yanında olalım' diye çağrıda bulunarak "Millet olarak, sanatçısıyla, sporcusuyla, esnafıyla, siyasetçisiyle, işçisiyle, öğrencisiyle hep birlikte polisimizin destekçisiyiz. Bizim huzurumuz, güvenliğimiz ve geleceğimiz için canını feda etmekten kaçınmayan polisimizin her zaman yanındayız. Sosyal medyada 'PolisiminYanındayım' etiketiyle onlara destek oluyoruz" dedi.



Çağrıya, Erhan Çelik polise sarılırken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak destek olurken Ece Erken, Şahan Gökbakar, Mustafa Ceceli gibi isimler de 'polisiminyanındayım' etiketiyle paylaşımda bulundu.



Polis merkezlerini ziyeret eden, Orhan Gencebay, Serdar Ortaç, Kutsi, Tolgahan Sayışman, Polat Yağcı, Fettah Can, Cansu Kurtçu, Sefa Doğanay, Hande Yener ve Mustafa Ceceli polislerle çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Son Güncelleme: 13.12.2016 14:27