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Sanal teröristler tutuklandı : Tam 1656 kişi!

Sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yapan, toplumun güvenliğini derinden sarsıcı paylaşımlarda bulunan 1656 kişinin tutuklandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan terör propagandası yapan 3 bin 710 kişi hakkında ise işlem yapıldığını bildirdi.

24 Aralık 2016 Cumartesi 16:33
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Sanal teröristler tutuklandı : Tam 1656 kişi!
SANAL TERÖRİSTLER TUTUKLANDI!

Facebook, twitter ve youtube kanalları gibi  sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yapan, terörü övücü paylaşımlarda bnulunan 1656 kişininin tutuklandığı açıklandı. Son 6 aylık verileri paylaşan İçişleri Bakanlığı, bu konuda operasyonların devam ettiğini açıkladı.

3 BİN 710 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Son 6 aydır sosyal medya üzerinden terör propagandası yapanları, halkı tahrik edenleri, terör örgütünü öven ve terör örgütüne bulaşmış olan kişiler hakkında yapılan soruşturmayla toplamda 3 Bin 710 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı basın merkezi üzerinden yapılan resmi açıklama kapsamında “İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlediği operasyonlar neticesinde, geçtiğimiz 6 ay boyunca sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yapan, terör örgütleri ile iş birliği içerisinde olan, terör örgütleri hakkında alenen toplumu tahrik eden, devlet büyüklerine hakaret eden toplamda 3 Bin 710 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Toplumun güvenliğine kast eden bu kişilerden 1.656 kişi tutuklanmış, 1.203 kişi ise Adli Kontrol şartları sağlanacak şekilde serbest bırakılmıştır. Soruşturmaya alınan 767 kişi gözaltından serbest bırakılırken, 84 kişinin gözaltı süreci devam etmektedir. Bu kişilerin kimlikleri tespit edilerek, savcılıklara işlemlerinin yapılması için bildiri gönderilmiştir. Her yerde olduğu gibi sosyal medya üzerinde de terör ile mücadelemiz devam edecek olup, suçluların tespiti halinde EGM Terörle Şubeye bildirilmesi gerekmektedir. Facebook, Twitter, Youtube gibi başlıca sosyal medya uygulamaları ile iş birlikleri devam edecektir. Terör ile mücadelede güvenlik en üst seviyeye çıkarılmıştır.” İfadelerine yer verildi.
Son Güncelleme: 24.12.2016 17:11
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