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Salı ve çarşamba dikkat; KAR GELİYOR!

Türkiye'nin balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derece düşeceği ülkemizde kar yağışı bekleniyor... Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, salı ve çarşambadan itibaren Türkiye'de kar beklendiğini duyurdu...

27 Kasım 2016 Pazar 17:07
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Salı ve çarşamba dikkat; KAR GELİYOR!
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yağışların geldiğini belirterek, "Belki bakarsın yarın kar yağmaya başlar. Şimdi batıdan itibaren Allah nasip ederse gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta herhalde salı, çarşambadan itibaren Türkiye'yi kaplayacak." dedi.

"BAKARSIN KAR YAĞAR!"

Eroğlu, Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Parkı açılışının ardından Türkiye Motokros Final Yarışması ödül törenine katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eroğlu, Türkiye'de yağışlı havanın ne zaman etkili olacağı yönündeki bir soruya, "Yağışlar geliyor. Belki bakarsın yarın kar yağmaya başlar. Şimdi batıdan itibaren Allah nasip ederse gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta herhalde salı, çarşambadan itibaren Türkiye'yi kaplayacak. Kar yağışları da başlayacak. İnşallah hayırlı olur." yanıtını verdi.

ÖNCE MAÇ SONRA TOPLANTI!

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı yönündeki açıklamaları da değerlendiren Eroğlu, bunun büyük bir savaş suçu olduğunu, cezasının da mutlaka verileceğini kaydetti. Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanan Afjet Afyonspor-Maltepespor maçını izleyen Eroğlu, daha sonra koordinasyon toplantısına geçti.

SOĞUK HAVA GELİYOR!

Edirne İl Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinin bildirdiğine göre, Türkiye'nin salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgasının, salı günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışına neden olacağı tahmin ediliyor. Karla birlikte hava sıcaklıklarının 10 derece düşeceği ön görülüyor. Kar yağışının çarşamba günü ise Trakya'dan Anadolu'ya geçmesi bekleniyor.
Son Güncelleme: 27.11.2016 17:36
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