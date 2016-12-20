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Saldırıları bu hainler yapmış!

İstanbul ve Kayseri'de 48 asker ve polisin şehit olmasına sebep olan kalleş saldırıların failleri belirlendi. PKK'ya yakın internet siteleri terör eylemini gerçekleştiren teröristlerin kimliklerini ve fotoğraflarını paylaştı.

20 Aralık 2016 Salı 18:42
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Saldırıları bu hainler yapmış!
Kayseri'de hain eylemi gerçekleştiren 3 teröristin kimlik bilgileri ve fotoğrafları yayınlandı. PKK'ya yakın internet siteleri İstanbul saldırılarını Şervan Şoreş Derveş' kod adlı 27 yaşındaki Kadri Kılınç ve Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlı 'Andok Serhat' kod adlı 30 yaşındaki Burak Yavuz gerçekleştirdi. Kayseri saldırısının faili ise Van Özalp nüfusuna kayıtlı 'Çektar Kebat' kod adlı 26 yaşındaki Kasım Yıldırımçakar olduğu belirtildi.

PKK'ya yakın internet sitelerine göre, 10 Aralık'ta İstanbul Beşiktaş'taki bombalı terör saldırılarını, Mardin Kızıltepe nüfusuna kayıtlı 'Şervan Şoreş Derveş' kod adlı 27 yaşındaki Kadri Kılınç ve Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlı 'Andok Serhat' kod adlı 30 yaşındaki Burak Yavuz gerçekleştirdi.

Terörist Kadir Kılınç'ın bomba yüklü otomobili infilak ettirdiği, Burak Yavuz'un da üzerideki patlayıcıyı infilak ettiren terörist olduğu ileri sürüldü. Yine bölücü örgütün internet sitelerinde, Kayseri'deki 1'inci Komando Tugayı'nda vatani görevlerini yapan ve çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne 17 Aralık'ta bombalı araçla saldıran teröristin de Van Özalp nüfusuna kayıtlı 'Çektar Kebat' kod adlı 26 yaşındaki Kasım Yıldırımçakar olduğu yer aldı.
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