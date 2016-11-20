"Şakacı" FETÖ'cüye müebbet isteniyor!

Adana'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin 4'üncü sınıf emniyet müdürleri Haluk Pamukçu ile Nezir Özcan hakkında hazırlanan iddianamede önemli detaylar yer aldı. İddianamede, darbecilerin 'Adana Emniyet Müdürü' listesinde bulunan eski Seyhan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Pamukçu'nun, darbe gecesi emniyet müdürlüğü binasında, bekleme ve çevre koruma görevi yapan polis ekiplerine, "Gelen Türk askeri. Onlara mı sıkacaksınız, onlara direnmeyin, Silahınızı, telsizini teslim edin" şeklinde beyanda bulunduğu, polislerin bunu kabul etmeyip "Silah namustur, ha silahını vermişsin ha vatanını satmışsın" demeleri üzerine, bu kez "şaka şaka" dediği belirtildi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin emniyet ayağına yönelik yürütülen soruşturmalardan bazıları tamamlandı. Cumhuriyet savcısının, darbe girişimi sabahı yakalanıp tutuklanan ve darbecilerin listesinde 'Adana Emniyet Müdürü' olarak görünen dönemin Seyhan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Pamukçu ile eski Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Nezir Özcan hakkında 'Darbeye teşebbüs' ve 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlarından hazırladığı iddianame, mahkemece kabul edildi.



Genelkurmay ile görüşüp talimat almış

45 sayfalık iddianamede, şüpheli emniyet müdürü Haluk Pamukçu'nun, darbe gecesi Mersin'de, polis telsizini Mersin Garnizon Komutanı'na veren ve 'An itibariyle darbe gerçekleşmiştir' diyerek anons yapmasını sağlayan eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Basri Dağdelen ile telefonla görüştüğü bildirildi. Şüpheli Pamukçu'nun aynı gece ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı adına kayıtlı GSM hattını arayarak 'Yüzbaşı' diye hitap ettiği birinden silahlı kalkışma eylemi ile ilgili talimat aldığının değerlendirildiği kaydedildi.



"Onlara direnmeyin, silahınızı teslim edin"

İddianamede, FETÖ'cü Pamukçu'nun, "Şimdi askerler buraya da gelir" diye şakalaşan iki tanığa, "İlçeye tenezzül edeceklerini zannetmiyorum, ancak il emniyete gidebilirler, üstelik saat 3'te geleceklermiş" şeklinde açıklamada bulunduğu da belirtildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında bekleme ve çevre koruma görevi yapan tanık polislerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, darbe gecesi izinli olmasına rağmen elinde telsizle Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giriş yapan Pamukçu'nun, "Gelen Türk askeri onlara mı sıkacaksınız, onlara direnmeyin. Silahınızı. telsizini teslim edin" diyerek beyanda bulunduğu, tanık polislerin bunu kabul etmeyip "Silah namustur, ha silahını vermişsin ha vatanını satmışsın" demeleri üzerine, bu kez "Şaka şaka" diyerek müdürlük binasına çıktığı vurgulandı.



"Bylock" kullanıcısı olduğu ortaya çıktı

Diğer şüpheli eski Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Nezir Özcan'ın telefonunda yapılan incelemede, gizli ve şifreli haberleşme programı olan 'Bylock''un 'kırmızı renkli' kullanıcısı olduğu belirlendi.

Şüpheliler Haluk Pamukçu ile Nezir Özcan darbeye teşebbüs ettikleri ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame, terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Son Güncelleme: 20.11.2016 09:47