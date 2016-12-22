"Sağır sultan duydu, anladı ama Kılıçdaroğlu anlamadı"

Başbakan Binali Yıldırım, 'Anayasa değişikliği teklifi ile rejim değişiyor' iddiaları üzerine yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Başbakan Yıldırım, " Sağır sultan duydu. Herkes anladı ama Sayın Kılıçdaroğlu bir türlü anlamak istemiyor"dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti 114. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Başbakan Binali Yıldırım:



'Anayasa değişikliği teklifi ile rejim değişiyor' iddiaları üzerine yaptığı konuşmada " Bunları anlata anlata sağır sultan duydu. Herkes anladı ama Sayın Kılıçdaroğlu bir türlü anlamak istemiyor. Sayın Kılıçdaroğu, Kemal Bey, Türkiye'nin rejimi belli, cumhuriyet. 1923'te bedel ödedik, İstiklal Harbi'ni kazandık, rejimimizi de değiştirdik adını da cumhuriyet koyduk. Ne değişiyor? Rejim değişikliği tarihte kalmıştır. 1923'te o mesele bitmiştir. Şimdi artık ihtiyaçlarımızı karşılayacak, icra gücü, istikrarı esas alan bir hükümet sisteminden bahsediyoruz." dedi.