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Protest müziğin tanınmış ismi hayatını kaybetti

Protest müziğin tanınmış isimlerinden 60 yaşındaki Alaaddin Us, İzmir'in Bornova ilçesi'nde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

21 Kasım 2016 Pazartesi 15:56
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Protest müziğin tanınmış ismi hayatını kaybetti
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında 57'nci Topçu Tugayı Tuğsavul Kışlası Kavşağı'nda meydana geldi. Manisa'dan Bornova yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 FP 020 plakalı kamyon, kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca, yeşil ışıkta geçen müzisyen Alaaddin Us yönetimindeki 35 N 2513 plakalı otomobile yandan çarptı. 
 
Kazada otomobil sürücüsü Us, araçta bulunan 41 yaşındaki Olgun Özdemir ile 26 yaşındaki Sevinç Öztürk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alaaddin Us yaşamını yitirirken, diğerlerinin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 


 
Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon şoförünün ilk ifadesinde, hızlı olduğu için duramadığını ve kırmızı ışıkta geçtiğini söylediği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
SEVENLERİ ÜZÜNTÜYE BOĞULDU
 
Protest müziğin tanınmış isimlerinden Alaaddin Us'un hayatını kaybetmesi, sevenlerini üzüntüye boğdu. Edip Akbayram, Suavi ve Kızılırmak Grubu gibi önemli isimlere çok sayıda beste veren Us'un 'Ateş Hırsızları', 'Yaz Gibi Gel'in de aralarında bulunduğu albümleri de bulunuyordu. Otopsi yapılan Us'un cenazesinin nerede toprağa verileceğinin henüz kesinlik kazanmadığı kaydedildi.

Son Güncelleme: 21.11.2016 16:00
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