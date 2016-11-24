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Polisi şehit eden 23 yaşındaki terörist yakalandı!

Adana'da PKK gösterileri sonrasında vurularak şehit olan polis memuru Mustafa Yeli'nin katili olan terörist yakalandı. Yakalanan teröristin 23 yaşında olduğu belirlendi...

24 Kasım 2016 Perşembe 08:02
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Polisi şehit eden 23 yaşındaki terörist yakalandı!

Adana'da 6 Kasım'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahale ederken vurulan polis memuru Mustafa Yeli'yi şehit ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis memuru Yeli'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, olayın failinin Sedat Ş. (23) olduğunu belirledi.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sedat Ş, zırhlı polis aracıyla Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sedat Ş. daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ekipler ayrıca bazı adreslere eş zamanlı yaptıkları operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüt tarafından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları ileri sürülen 9 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Son Güncelleme: 24.11.2016 08:08
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