Polis TIR şoförünü bagajda böyle buldu!

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ!



Sultangazi'de, tır gasbettikleri iddiasıyla takibe alınan ve polisle girdikleri silahlı çatışmada 1'i ölü 2'si yaralı ele geçirilmesi olayında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde İstanbul'un birçok bölgesinde polis gibi davranıp tırları gasbeden çeteye üyelerini yakalamak için düzenlediği operasyonda, şüphelilerin silahla polise ateş açması üzerine çıkan çatışmada 1 şüphelinin ölü 2'sinin yaralı ele geçirilmesi ve 2 şüphelinin de olay yerinden kaçması üzerine sürdürdüğü çalışma kapsamında 2 şüpheli ve olaya karışan 1 kişi de yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette çok sayıda suçtan kayıtları ve bazı şüphelilerin aranmasının olduğu öğrenildi.



SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI!



Polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen Recep Ö.'nün (42) 11 hırsızlık, yağma, hükümlünün kaçması, mala zarar verme, resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek için örgüt kurmaktan olmak üzere 16 suç kaydının bulunduğu ve 5 aranmasının olduğu bildirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler Ü. Ç.'nin (44) 11 suç kaydı, A.K.'nin (50) 6 suç kaydı, Ö.D.'nin (34) 7 suç kaydı ve kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme ve kasten öldürme suçundan 3 aranmasının bulunduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri süren H.A (44), T.K. (25) ve yaşı küçük olan B. T. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.



ŞOFÖR BAGAJDA BULUNDU!



Tır şoförü Muhammet Gökbaş'ın polis ekiplerince, şüphelilerin kullandığı otomobilin bagajından elleri arkadan bağlı şekilde bulunmasının görüntüleri de basına dağıtıldı.



Görüntülerde Gökbaş, tırının Tekirdağ'dan İstanbul'a gelirken gaspedildiğini ve kendisini de otomobilin bagajında getirdiklerini söylediği görülüyor.



Görüntülerin çekilmesinden kısa bir süre sonra tırı kullanan şüphelilerin polisle çatışmaya girdikleri öğrenildi.



Yaralı 2 şüphelinin hastanede tedavilerinin devam ettiği, gözaltına alınan 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son Güncelleme: 18.11.2016 09:36