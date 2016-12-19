Polis kimliği ile girip Rus Büyükelçisini öldürdü!

Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne polis kimliği ile giren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahla ağır yaraladı. Yaralı büyükelçi kaldırıldığı Özel Güven Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından özel tim saldırganı öldürerek etkisiz hale getirdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir fotoğraf sergisinde polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş polis kimliği ile içeri girdii.Belindeki silahı çeken katil polis, büyükelçiye 7 el ateş açtı. Yaralı büyükelçi kaldırıldığı Özel Güven Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Karlov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı konulu fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğradı.



Saldırgan, Karlov'u yaraladıktan sonra havaya ateş açtı. Sergi salonuna giren özel tim saldırganı öldürerek etkisiz hale getirdi.



Bu sırada salonda bulunan davetliler panik içerisinde kaçışmaya başlayarak salondan çıkmaya çalıştı.



Ağır yaralanan Karlov saldırıının ardından Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.



BÜYÜKELÇİ'NİN ÖLDÜĞÜNÜ RUSYA DUYURDU



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiğini duyurdu.



YAYIN YASAĞI GELDİ!



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un saldırıya uğramasına ilişkin Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiği duyuruldu.