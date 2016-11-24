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Polen kabusu : 4 ölü

Avustralya'nın Melbourne kentinde polen kabusu yaşanıyor. 38 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının bir saat içinde 15 derece düşmesiyle başlayan polenli fırtına 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkede özellikle solunum yetmezliği çeken kişilerin hayatlarını kaybedeceklerinden endişe ediliyor...

24 Kasım 2016 Perşembe 07:26
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Polen kabusu : 4 ölü

Avustralya'nın Melbourne kentinde hava sıcaklığının aniden düşmesiyle çıkan polen içerikli fırtına dolayısıyla solunum yolu rahatsızlığından hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Melbourne'da geçen mart ayından bu yana ilk kez 38 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının bir saat içinde 15 derece düşmesiyle başlayan polen içerikli fırtına, özellikle solunum rahatsızlığı bulunan kişileri olumsuz etkiledi.

Solunum yetmezliğinden hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği kentte, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanından (DHHS) yapılan açıklamada, hastanelerde tedavileri süren hastalardan 3'ünün durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kentte hafta başında aniden düşen hava sıcaklığının yol açtığı fırtınanın, yarı kurumuş çimenlerin üstündeki polenleri savurmasından etkilenen ve solunum yolu rahatsızlığı olan binlerce kişi acil servislere kaldırılmıştı. Saatteki hızı 100 kilometreye varan polen içerikli fırtına yüzünden 5 saat içinde acil servislere yaklaşık 2 bin çağrı yapılmış, normalin 7 kat üzerinde olduğu açıklanan bu çağrılara sağlık ekiplerinin vaktinde yetişememesi nedeniyle ölümlerin yaşandığı belirtilmişti.

Fırtına sonrası tedavi altına alınan hastalardan ikisi yaşamını yitirmişti.

Ambulansların yetersiz kaldığı fırtınada hastalar, polis ve itfaiye araçlarıyla hastanelere taşınmıştı. Eyalet Acil Durum Yönetimi, ambulans servisi dahil olmak üzere acil müdahalelerde yaşanan aksaklıkların soruşturulacağını açıkladı.

Son Güncelleme: 24.11.2016 08:08
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