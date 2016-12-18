PKK'ya Kış Operasyonu Başladı!

Mehmetçik Diyarbakır kırsalında kar-kış demeden operasyonlarını sürdürüyor, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarçok sayıda sığınak imha eildi.



MÜŞTEREK BİRLİK OPERASYONU!



Genel Kurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, PKK'ya yönelik Diyarbakır kırsalında düzenlenen Bayrak-33 Müşterek Birlik Operasyonu Hani ilçesine bağlı Gömeç köyü bölgesinde devam ediyor.



PKK'lı teröristler tarafından sığınaklara gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar mehmetçik tarafından imha edfildi...