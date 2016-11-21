Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

PKK'ya uyuşturucu darbesi : Tam 6 ton!

Terör örgütünün en büyük mali kaynaklarından uyuşturucu imalathanesi le geçirildi. Lice'nin Kabakaya köyü ile Kocaköy'ün Gökçen köyü dağlık ve ormanlık alanlarında yapılan operasyonlarda örgüte ait 4 ton 180 kilogram toz esrar ile 2 ton 40 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

21 Kasım 2016 Pazartesi 10:35
29 Okunma
PKK'ya uyuşturucu darbesi : Tam 6 ton!

 Diyarbakır'ın Lice ve Kocaköy ilçelerinde 8,5 ton esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice'nin Kabakaya köyü ile Kocaköy'ün Gökçen köyü dağlık ve ormanlık alanlarında terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucuya yönelik ekim alanlarını imha etmek ve imal edilmiş uyuşturucu maddelerini ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice'nin Kabakaya köyü Zuhur mezrasındaki Zuhur Çayı kenarında araziye gizlenmiş 4 ton 180 kilogram toz esrar ile 2 ton 40 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Öte yandan Kocaköy ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gökçen köyü kırsalındaki çalışmada ise araziye gizlenmiş dört ayrı noktada 732 kilogram toz esrar, bin 550 kilogram kubar esrar ile bir uzun namlulu silah, 32 fişek, bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 21.11.2016 10:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle