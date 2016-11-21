PKK'ya uyuşturucu darbesi : Tam 6 ton!

Diyarbakır'ın Lice ve Kocaköy ilçelerinde 8,5 ton esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice'nin Kabakaya köyü ile Kocaköy'ün Gökçen köyü dağlık ve ormanlık alanlarında terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucuya yönelik ekim alanlarını imha etmek ve imal edilmiş uyuşturucu maddelerini ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice'nin Kabakaya köyü Zuhur mezrasındaki Zuhur Çayı kenarında araziye gizlenmiş 4 ton 180 kilogram toz esrar ile 2 ton 40 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Öte yandan Kocaköy ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gökçen köyü kırsalındaki çalışmada ise araziye gizlenmiş dört ayrı noktada 732 kilogram toz esrar, bin 550 kilogram kubar esrar ile bir uzun namlulu silah, 32 fişek, bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.