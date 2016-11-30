PKK soruşturmasından FETÖ çıktı!

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, DBP üyesi 5 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, DBP'li A.A, M.S.Ç, S.D, E.G. ve Y.K. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlıların evlerindeki aramada, terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.

Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.