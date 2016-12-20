PKK'nın haraç çetesi çökertildi! Tam 15 milyon dolar haraç toplamışlar

15 MİLYON DOLAR HARAÇ TOPLADILAR!
Terör örgütü PKK adına haraç toplayarak örgüte mali kaynak yaratan çete, jandarmanın başarılı bir operasyonuyla yakalandı. 12 kişilik çetenin bölgedeki işadamlarını tehdit ve şantajla 15 milyon dolar topladıkları ve bu paraları PKK'ya aktardıklaru tespit edildi.
5 İLDE OPERASYON!
Batman merkezli, Ağrı, Van, Mardin ve Şırnak'ta jandarmanın düzenlenan operasyonlarla gözaltına alınan sanıklar, sağlık kontrolünden geçti. Sanıkların Jandarmadaki işlemleri sürüyor
Terör örgütü PKK adına haraç toplayarak örgüte mali kaynak yaratan çete, jandarmanın başarılı bir operasyonuyla yakalandı. 12 kişilik çetenin bölgedeki işadamlarını tehdit ve şantajla 15 milyon dolar topladıkları ve bu paraları PKK'ya aktardıklaru tespit edildi.
5 İLDE OPERASYON!
Batman merkezli, Ağrı, Van, Mardin ve Şırnak'ta jandarmanın düzenlenan operasyonlarla gözaltına alınan sanıklar, sağlık kontrolünden geçti. Sanıkların Jandarmadaki işlemleri sürüyor
Son Güncelleme: 20.12.2016 15:17