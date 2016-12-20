PKK'nın haraç çetesi çökertildi! Tam 15 milyon dolar haraç toplamışlar

Terör örgütü PKK'nın haraç çetesi gözaltına alındı. İşadamlarını tehdit ederek 15 milyon dolar haraç toplayan 12 kişi jandarma baskınıyla yakalanarak gözaltına alındı. Batman merkezli 5 İlde düzenlenen operasyon bölgede iş yapan işadamlarına rahat bir nefes aldırdı.

15 MİLYON DOLAR HARAÇ TOPLADILAR!



Terör örgütü PKK adına haraç toplayarak örgüte mali kaynak yaratan çete, jandarmanın başarılı bir operasyonuyla yakalandı. 12 kişilik çetenin bölgedeki işadamlarını tehdit ve şantajla 15 milyon dolar topladıkları ve bu paraları PKK'ya aktardıklaru tespit edildi.



5 İLDE OPERASYON!



Batman merkezli, Ağrı, Van, Mardin ve Şırnak'ta jandarmanın düzenlenan operasyonlarla gözaltına alınan sanıklar, sağlık kontrolünden geçti. Sanıkların Jandarmadaki işlemleri sürüyor