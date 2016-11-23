PKK mağarası teknoloji merkezi gibi!

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonlarda patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Çukurca'da süren operasyonlarda 8 büyük boy tüp, 3 jeneratör, regülatör, hızar, 9 varil mazot, 4 araç aküsü, 3 DVD oynatıcı, 2 çanak anten, bir LCD televizyon, bir uydu alıcısı, 100 metre elektrik kablosu ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde tespit edilen iki sığınakta yaşam malzemeleri bulundu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi ile Şırnak ve Bitlis'te arazi arama tarama faaliyetinde bulunan 6 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin/Basyan ile Zap bölgelerinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı belirlenen sığınak ve barınaklara yönelik hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.