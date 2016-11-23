Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

PKK mağarası teknoloji merkezi gibi!

Hakkari'nin Çukurca ilçesine kırsalında PKK'ya ait bir mağaraya operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında ele geçirilen cihazlar, örgütün teknolojik anlamda tüm gelişmeleri takip ettiğini ortaya çıkardı. Güvenlik kuvvetleri, PKK militanlarının bölgede eylem yapıp, yaptıkları eylemlerin yansımalarını televizyon kanallarından takip ettiklerini değerlendiriyor...

23 Kasım 2016 Çarşamba 12:25
308 Okunma
PKK mağarası teknoloji merkezi gibi!

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonlarda patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi. 

Buna göre, Çukurca'da süren operasyonlarda 8 büyük boy tüp, 3 jeneratör, regülatör, hızar, 9 varil mazot, 4 araç aküsü, 3 DVD oynatıcı, 2 çanak anten, bir LCD televizyon, bir uydu alıcısı, 100 metre elektrik kablosu ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde tespit edilen iki sığınakta yaşam malzemeleri bulundu. 

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi ile Şırnak ve Bitlis'te arazi arama tarama faaliyetinde bulunan 6 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin/Basyan ile Zap bölgelerinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı belirlenen sığınak ve barınaklara yönelik hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Son Güncelleme: 23.11.2016 12:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
MUHAMMET 1 ay önce

BEDELLİ ASKERLİK ŞUANDA HEM DEVLET HEMDE TÜRKİYE TOPLUMUNA ZORUNLU HALE GELMİŞTİR.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle