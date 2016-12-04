PKK Irak'ta bir genci katletti!

Irak’ın Duhok iline bağlı Amedi ilçesinde terör örgütü PKK militanlarının, köyünü ziyaret etmek isteyen bir gence ateş ederek öldürdüğü bildirildi.

Duhok İl Meclisi Üyesi Rızgar Sıdki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beroj Ramazan (27) isimli gencin 2 arkadaşıyla "Sigere" isimli köylerine gittikleri sırada PKK militanlarının saldırısına uğradığını belirtti. Sıdki, Ramazan'ın PKK militanlarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

PKK'nın alıkoyup bir süre sonra serbest bıraktığı diğer iki gencin örgüt tarafından tehdit edilmeleri nedeniyle konuşamadıklarını aktaran Sıdki, söz konusu saldırının ilk olmadığını hatırlattı.

Ölen gencin kuzeni Reber Sadık ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla birlikte gezme amaçlı köye giden Ramazan'ın, PKK'lı militanların açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Sadık, "O bölgede bulunan PKK'lılardan 'ateş açıldığını' doğrulattık, ancak amaçlarının 'gençleri öldürmek değil korkutmak olduğunu' savundular. Gençlerin PKK karargahından uzaklaşması için ateş açıldığını iddia ediyorlar ama kuzenimin öldüğü yer onların karargahından yaklaşık 2 kilometre uzakta." diye konuştu.

Irak'ın Türkiye sınırındaki yüzlerce köy terör örgütü PKK tarafından işgal edilmiş durumda. PKK'nın kamp, karargah ve kontrol noktaları kurduğu bu köylere bölge halkı gidemiyor. Halk köylerine gidip bağ ve bahçelerinde çalışmak istediği zaman PKK tehdidi ile karşılaşıyor.

Erbil iline bağlı Soran Kaymakamı Kurmanc İzzet, terör örgütü PKK'nın, bölgelerindeki 650 köyü işgal etmiş durumda olduğunu belirterek şunları kaydetmişti:

"Erbil'e bağlı Sidekan ve Mergesor ile Duhok iline bağlı Badinan bölgesindeki 650 köyü 1991'den bu yana işgal eden PKK, yerel halkın köylerine ve evlerine gidip oraları mamur hale getirmesine izin vermiyor. 25 senedir halkın arazilerini işgal eden örgütü defalarca uyarmamıza rağmen buraları boşaltmaya yanaşmıyor. PKK'lılar, köylerde bulunduğu için doğal olarak bu bölgeler çatışma alanı oluyor. Örgütün buradaki varlığı halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokarak ağır kayıplara neden olmaktadır."