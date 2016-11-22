PKK ineklerin memesini kesmiş!

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Bugüne bebekler dahil, sivil asker ayrımı yapmadan kanlı ve sinsi eylemler gerçekleştiren PKK’nın yaptığı bu eylem, örgütün vahşet kosunuda ulaştğı noktayı gösteriyor...



OLAY NASIL OLDU?



PKK, 1992 yılında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük devlet üretme çifliğine baskın yaptı...



Kani Yılmaz kod adlı Faysal Dunlayıcı’nın ele başılığını yapan terör çetesi, üretme çifliğinde bulunan ziraat mühendislerine eylem planlanlıyordu. Mühendislerin şans eseri çiflikte bulunmaması üzerine Kani Yılmaz militanlarına şu sözlerle seslendi...



“ İNEKLERİN MEMESİNİ KESİN!”



“ Arkadaşlar devlet buradan ekonomik yarar sağlıyor. Bu çiflik halkımızın malıdır. Ancak şuanda devlet burayı ele geçirmiş durumda. Sizin yapacağınız şey, devletin ekonomik damarlarını kurutmak. Burdan tonlarca süt batıya gidiyor. İneklerin memelerini kesin ki, devlet buradan rant elde etmesin...”



EN VERİMLİ MONTOFON İNEKLERİ



PKK’nın memelerini kestiği Montofon ineklerinde, bir laktasyon döneminde 5.500 ile 6.000 kg ortalamasında süt veriyor. Bu eylemle yüzlerce ineğin memesini keserek inanılmaz bir eyleme imza atan PKK, daha öncede bir korucubaşının nesli tükensin diye 2 aylık bebeğini öldürmüştü...



EMRİ VEREN KANİ YILMAZ KİMDİR?



Kani Yılmaz (asıl adı Faysal Dunlayıcı PKK'nın bir dönem üst düzey sorumlularındandı.

12 Eylül Darbesi'nde tutuklandı ve 12 yıl Diyarbakır Askeri Cezaevi'nde kaldı. Örgütün propaganda kanadı olan Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (ERNK, Eniya Rizgariya Netewa Kurdistan) 7 yıl Avrupa temsilciliğini yaptı.



26 Ekim 1994'te İngiltere'de tutuklandı ve 1997'de yargılanmak üzere Almanya'ya iade edildi.



Almanya'da Türk işyerlerini hedef alan çok sayıda kundaklama eylemini planladığı gerekçesiyle 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklu kaldığı süre gözönüne alınarak serbest bırakıldı.

2004'te Osman Öcalan'la birlikte örgütten ayrılarak Kürdistan Yurtsever Demokrat Partisi (adlı muhalif örgütü kurdu. Kasım 2005'te İngiliz yazar Sheri Laizer ile evlendi.



11 Şubat 2006'da Kuzey Irak'ta uğradığı bombalı saldırı sonucu öldürüldü.

Son Güncelleme: 22.11.2016 11:38