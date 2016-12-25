PKK, bardaktan bomba yapmış!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda polisleri bile şaşırtan bir patlayıcı ele geçirildi. Teröristlerin hainlikte sınır tanımayan son icadı bardak bombası oldu. Polisin verdiği bilgiye göre çeşitli kimyasallarla hazırlanan az miktardaki patlayıcı bardağın içine gizleniyor ve ele alındığında patlıyor.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde pet bardak içine hazırlanmış el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Daha önce düdüklü tencere, Kuran-Kerim ve yorgan içine gizlenmiş bomba yapan hainler, bu sefer bardağın içine bomba koydu.



Genelde pet pardakların alt kısmına gizlenmiş bir şekilde yerleştirilen bomba, dışarıdan bakıldığında farkedilemiyor. Bardak ele alındığında içinde bulunan hareket sensörü devreye giriyor ve bomba patlıyor.



Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmezken örgütün hainlikleri bu kadrına da "pes" detirtiyor. Bardaktan bomba yaparak hain eylemler yapmayı hedefleyen PKK'nın bu son oyunu, örgütün profesyonel yardım aldığını da ortaya koyuyor.



Bazı yabancı istihbarat servislerinin yardım ettiği bilinen PKK, özellikle son dönemlerde ilginç bombalar imal ederek güvenlik güçlerini zor durumda bırakıyor.



Bismil'de terörle mücadele ekiplerini bile şaşirtan bardak bombasıyla ilgili soruşturma sürüyor.



