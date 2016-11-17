"Pakistan ikinci kurtuluş savaşında da yanımızda durdu!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Pakistan ilişkilerinin, herhangi iki devlet arasındaki diplomatik temasların çok ötesinde bir özelliğe sahip olduğunu belirterek, "Biz, sözde değil, hakiki manada iki kardeş ülkeyiz. İnsanlarımız arasında öyle derin bir dostluk ve sevgi bağı vardır ki bizler Pakistanlı kardeşlerimizin sevinciyle sevinir, kederiyle kederleniriz. Sizlerin de aynı duygular içinde olduğunuzu biliyorum. Ülkelerimiz ve milletlerimiz tarih boyunca hep bu anlayışla hareket etmişlerdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda konuştu.

Konuşmasına, “Sizleri, şahsım, heyetim, ülkem ve milletim adına en kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle, saygıyla selamlıyorum.” diyerek başlayan Erdoğan, “Sizlere, Türkiye’den gönül dolusu selamlar getirdim. Şahsınızda, bir kez daha, tüm Pakistanlı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, 2012 yılında gerçekleştirdiği ziyaretinde de ortak oturuma katıldığını anımsatarak, yaklaşık 4,5 yıl aradan sonra, milli iradenin sembolü olan bu kurumda, tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pakistan’ın, değerlerine sahip çıkarak ve demokrasinin işletilebileceğini başarıyla göstererek İslam dünyası için önemli bir örnek olduğuna işaret eden Erdoğan, "Türkiye ve Pakistan’ın ilişkileri, herhangi iki devlet arasındaki diplomatik temasların çok ötesinde bir özelliğe sahiptir. Biz, sözde değil, hakiki manada iki kardeş ülkeyiz. İnsanlarımız arasında öyle derin bir dostluk ve sevgi bağı vardır ki bizler Pakistanlı kardeşlerimizin sevinciyle sevinir, kederiyle kederleniriz. Sizlerin de aynı duygular içinde olduğunuzu biliyorum. Ülkelerimiz ve milletlerimiz tarih boyunca hep bu anlayışla hareket etmişlerdir. Mevlana Celaleddin Rumi, geniş anlamıyla bu coğrafyada doğan, feyzini ve ilmini, Anadolu’dan dünyaya yayan ortak bir değerimizdir." diye konuştu.

- "Muhammed İkbal ile Mehmet Akif’in bir farkı yoktur"

İki ülke arasındaki dostluğun derinliğini görmek için uzağa gitmeye gerek olmadığını ve sadece son bir asırdaki gelişmelere bakılmasının yeterli olacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşı sırasında binlerce Pakistanlı kardeşimizin, çok zor şartları göze alarak yardımımıza geldiğini hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Kurtuluş Savaşımızda gördüğümüz desteği ve dayanışmayı hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmadık, çıkarmayacağız. Bugünkü Türkiye’nin temellerinde, Balkan Savaşı’nda Osmanlı’ya yardım için gelip, Çanakkale Savaşı’na, ardından Kurtuluş Savaşı’na katılan, Cumhuriyetin ilanından sonra da ülkemize büyük katkıları olan Abdurrahman Peşaveri gibi nice Pakistanlı kahramanın alın teri ve emeği vardır. O Abdurrahman Peşaveri ki annesi kendisine ‘Artık eve dön.’ diye mesaj gönderdiğinde, ‘Anadolu işgal altındayken dönemem.’ diyerek cevap vermiş bir kardeşimizdir. Bizim gözümüzde, Muhammed İkbal ile Mehmet Akif’in bir farkı yoktur, her ikisi de istiklalimizin ve istikbalimizin şairleridir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 depreminde en büyük desteği ve yardımı Pakistan’dan gördüklerini de hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirterek, 2014’te Soma'da meydana gelen maden faciası sonrasında Pakistan'ın bir gün yas ilan ettiğini, kendilerinin de Aralık 2015’te Peşaver’de bir okula yönelik terör saldırısı dolayısıyla Türkiye'de bir gün matem ilan ettiklerini anımsattı.

Tarihten gelen ve her dönemde de canlılığını sürdüren güçlü bağların Türkiye ve Pakistan’ı birbirleri için özel kıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu dayanışma ve kardeşlik ruhunu, inşallah, birlikte tüm dünyaya yayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’deki 15 Temmuz terörist darbe girişiminin ardından, Pakistan’ın devlet yönetimiyle, Meclisi ve halkıyla bizim yanımızda yer alan ilk ülke olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. Meclisinizin ve Senatonuzun ayrı ayrı kabul ettiği destek kararlarını memnuniyetle karşıladık. Şahsım ve milletim adına sizlere şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Geniş bir siyasi yelpazeyi temsil eden milletvekillerinden oluşan heyetinizin, ağustos ayında ülkeme gerçekleştirdiği destek ziyareti, terör örgütleriyle olan mücadelemize güç katmıştır. Pakistan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faili olduğu 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki duruşuyla, ikinci Kurtuluş Savaşı'nda da Türk milletinin yanında yer aldığını göstermiştir. Allah sizlerden razı olsun, dayanışmamızı ilelebet ve daim muhafaza eylesin."