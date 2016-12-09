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Özel Harekat Destekli Uyuşturucu Operasyonu!

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu. Bayrampaşa, Esenler, Maltepe, Sultangazi, Bahçelievler ve Beylikdüzü ilçelerinde özel harekat timlerinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sürüyor...

09 Aralık 2016 Cuma 11:33
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Özel Harekat Destekli Uyuşturucu Operasyonu!
İstanbul'daki uyuşturcu tacirlerine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenleniyor. Özel Harekat Timleri'nin yaptığı operasyon, Bayrampaşa, Esenler, Maltepe, Sultangazi, Bahçelievler ve Beylikdüzü'de gerçekleşiyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve özel tim tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonun sürdüğü belirtiliyor...

GÖZALTINA ALINAN SANIKLAR VAR

Düzenlenen operayonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, ilerleyen ssattlerde operayona ilişkin açıklamanın yapılacağı bildirildi...

 
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