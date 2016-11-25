Özel güvenlikçilere ByLock operasyonu!

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında silahlı özel güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
30 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ!
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 30 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
24 KİŞİ GÖZALTINDA!
Operasyonda, aralarında silahlı özel güvenlikçilerin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
ByLock VE MALİ YARDIM!
Zanlılardan bazılarının, FETÖ'nün kriptolu yazışma programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüte finansal destek sağladıklarını belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.