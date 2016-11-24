Oylama bitti, AB müzakereleri dondu

Avrupa Parlamentosunda gerçekleştirilen, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin dondurulma teklifine ilişkin oylama sona erdi. Oylama sonucunda müzakerelerin geçici olarak dondurulması kararı kabul edildi. Müzakerelerin dondurulması 37'ye karşı 479 oyla kabul oldu. Kararın bağlayıcı niteliği bulunmuyor, tavsiye niteliği taşıyor. Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasına ilişkin son sözü aralık ayında bir araya gelecek olan AB liderleri söyleyecek.



AB DIŞİLİŞKİLER TEMSİLCİSİ 'OLUMLU SONUÇLAR DOĞURMAZ' DEMİŞTİ



Bu kapsamda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, darbe girişiminin ve Türkiye'deki terör saldırılarının sorumlularından hesap sormak üzere atılan adımları, meşru bir hak olarak nitelerken Türkiye-AB müzakerelerinin geçici olarak durdurulmasının her iki taraf açısından da olumlu sonuçlar doğurmayacağını söylemişti.



Merkel ise oylamadan bir gün önce yaptığı açıklamada, "Her şeye rağmen Türkiye ile görüşmelerin kesilmesini istemiyoruz" ifadelerini kullanmış ve Türkiye ile sağlıklı ilişkilerin devam etmesinden yana olduğunu belirtmişti.



AB KONSEYİ ZİRVESİ 15-16 ARALIK'TA



Anadolu Ajansı muhabirinin verdiği bilgiye göre 15-16 Aralık tarihlerinde AB Konseyi zirvesi gerçekleşecek. Bu zirvede Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri konusunun da ele alınması beklenirken, burada verilecek kararlar dayanak oluşturacak.



BU OYLAMA BİZİM NEZDİMİZDE ÖNEMLİ DEĞİL



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi açılışında yaptığı konuşmada Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından yapılacak oylama hakkında; 'Sonuç ne çıkarsa çıksın bu oylamanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur' ifadesinde bulunmuştu.

Son Güncelleme: 24.11.2016 15:33