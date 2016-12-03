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Osman Gökçek ATO başkanlığını kaybetti!

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerinin belirleneceği seçimde oy kullanma işlemi sona erdi. Seçim sonucu Gürsel Baran ATO başkanlığına seçildi.

03 Aralık 2016 Cumartesi 15:19
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Osman Gökçek ATO başkanlığını kaybetti!
Ankara Ticaret Odası (ATO) yönetim kurulu başkanlığına Gürsel Baran seçildi. ATO'nun yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerinin belirlendiği seçim, geniş güvenlik önlemleri altında ATO Konferans Salonu'nda yapıldı.



Saat 09.00'da başlayıp 14.00'te biten oy verme işleminin ardından açıklanan geçici sonuçlarına göre Baran, 188 meclis üyesinden 100'ünün oyunu alarak ATO başkanlığına seçildi. Baran'ın rakibi Osman Gökçek 86 oy alırken, 2 oy da geçersiz sayıldı. Seçime ilişkin kesin sonuçlar, Seçim Kurulu tarafından 8 Aralık'ta ilan edilecek.
Son Güncelleme: 03.12.2016 15:26
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