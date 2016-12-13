Osman Baydemir dahil 8 milletvekiline zorla getirme kararı!

TURUKLU VEKİLE DE ZORLA GETİRME KARARI!



Yargılandıkları KCK ana davasında daha önce haklarında çıkarılan mahkemeye zorla getirilme kararı 10 Kasım’da kaldırılan 1'i tutuklu 8 HDP’li milletvekili için zorla mahkemeye getirilme kararı çıkarıldı. Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan milletvekillerin isimleri şöyle:

Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım.

Son Güncelleme: 13.12.2016 11:05