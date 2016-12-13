Osman Baydemir dahil 8 milletvekiline zorla getirme kararı!

TURUKLU VEKİLE DE ZORLA GETİRME KARARI!
Yargılandıkları KCK ana davasında daha önce haklarında çıkarılan mahkemeye zorla getirilme kararı 10 Kasım’da kaldırılan 1'i tutuklu 8 HDP’li milletvekili için zorla mahkemeye getirilme kararı çıkarıldı. Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan milletvekillerin isimleri şöyle:
Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım.
Yargılandıkları KCK ana davasında daha önce haklarında çıkarılan mahkemeye zorla getirilme kararı 10 Kasım’da kaldırılan 1'i tutuklu 8 HDP’li milletvekili için zorla mahkemeye getirilme kararı çıkarıldı. Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan milletvekillerin isimleri şöyle:
Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım.
Son Güncelleme: 13.12.2016 11:05