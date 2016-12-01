Operasyonda 100. gün : DEAŞ havadan ve karadan vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'ın kuzeyden ve batıdan kuşatılması hedefi doğrultusunda karadan ve havadan operasyonlar sürüyor.



OPERASYON 24 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI!



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

YOĞUN ATEŞ DESTEĞİ VERİLİYOR!



Harekatın 100. gününde Karadağ bölgesinde, El Bab'ın kuzeyden ve batıdan kuşatılması hedefi kapsamında, muhalif unsurlar tarafından karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile planlı harekat faaliyetlerine devam edildi.

AFAD ve Türk Kızılayına ait unsurlar ise Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetlerini sürdürdü.