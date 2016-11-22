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Onlar İçin Askerlik Kaldırılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olanların çocukları ve kardeşleri, istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, askerdekiler ise istemeleri halinde terhis edilecek.

22 Kasım 2016 Salı 16:53
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Onlar İçin Askerlik Kaldırılıyor
Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 678 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Askerlik Kanunu'nda düzenleme yapıldı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanların çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak. Söz konusu kişilerden askerde olanlar ise istemeleri durumunda terhis edilecek. Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun hükmünde kararname kapsamında Milli Savunma Bakanlığına yönelik düzenlemede, askerlik Kanunu'na geçici madde eklendi. Böylelikle FETÖ'nün darbe girişimi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemleri, görevi olmadığı halde engel olmaya çalışırken şehit olanların çocukları ile kardeşleri, istekli olmadıkça silah altına alınmayacak. Bunlardan askerde olanlar ise istemeleri durumunda terhis edilecek.
Son Güncelleme: 23.11.2016 09:54
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