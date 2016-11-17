Önce operasyon, sonra futbol!

Adana'da 500 polisin katılımıyla, yasa dışı gösteri, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık ve hırsızlık gibi suç olaylarının yaşandığı mahallelere operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası polisler, bir okulda öğrencilerle futbol oynayıp, maç sonunda Türk bayrağı açarak birlikte İstiklal Marşı okudu.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Uyuşturucu ile Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerden oluşan 500 polis, merkeze bağlı Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Yenibey, Barbaros ve Hürriyet mahallelerinde suçlulara karşı operasyon düzenledi.



Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çok sayıda ağır silahlı zırhlı araçlarla mahallelerde güvenlik önlemi alındı.



Operasyonda, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Dursun Acar’ın isminin verildiği zırhlı ve silahlı polis aracı da görev aldı.



Adana Emniyet Müdürü Osman Ak da helikopterle havadan operasyonu koordine etti.



Yasa dışı gösteri, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık, hırsızlık gibi suç olaylarının yaşandığı bu bölgelerde polis ekipleri, şüphelilerin üzerini arayıp, suç olaylarına karışıp karışmadıklarını araştırdı.



Çok sayıda ev ve iş yerinde arama yapan ekipler, bir ruhsatsız tabanca, çok sayıda kaçak sigara ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Yasa dışı bahis oynatılan bir iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.



Ekipler, mahallelerde narkotik dedektör köpekleriyle de uyuşturucu aramasında bulundu.



- Operasyonun ardından öğrencilerle futbol maçı



Polis ekipleri, operasyon sonrası Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Mahmud Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesindeki öğrencilerle bir araya geldi.



Burada polisler öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Daha sonra operasyonda görev alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polisler, öğrencilerle okulun bahçesinde futbol maçı yaptı.



Maç sonunda polisler ve öğrenciler, Türk bayrağı açıp birlikte İstiklal Marşı okudu.