Okulda taciz iddiası

Kadıköy Kozyatağı'nda bir okulda kantin görevlisinin öğrencilere yönelik sözle ve fiili taciz iddiası velileri harekete geçirdi. İddialar üzerine Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü ve polis ekipleri okulda incelemede bulundu.



Geçtiğimiz hafta salı günü ortaya çıkan olayda iddiaya göre, kantin görevlisi M.M. öğrencilere yönelik sözle ve fiili tacizde bulundu. Bu iddiaları duyan veliler okula akın etti. Velilerin taciz iddiasına tepki göstererek ayaklanmasının ardından kantin görevlisi M.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün veliler ve öğrenciler olayla ilgili ifade vermek üzere karakola gitti.



ÖĞRENCİLERİN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI İSTEMİŞ



Olayla ilgili konuşan bir veli, “Evet okulda bir taciz olayı olmuş. Bunu yapan burada bir kantinci.Kız çocuklarını sıkıştırmış, onlardan çıplak fotoğraflarını istemiş. E- mail adreslerini istemiş. Böyle bir olay var ama adam alınmış” şeklinde konuştu.



KIZ ÇOCUKLARINA LAF ATILIYORMUŞ



Diğer bir veli ise “Konuyu aslında ben dün duydum. Bugün toplantı olacağına dair oğlumla da konuştum. Taciz konusunda çok bir bilgi alamadım. Oğlumdan daha ziyade kantinde izdiham yaşandığı. Bazı kişilere farklı davranılıp paralarını üstünün verilmediği, birde bazı kızlara laf atıyormuş” ifadelerini kullandı.



Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferşat Ayar okulda bir süre incelemede bulunduktan sonra açıklama yapmadan okuldan ayrıldı.

Son Güncelleme: 26.11.2016 09:03