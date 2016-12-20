Okey'e kurban gitti!

Altıkara Mahalle Muhtarı Mehmet Demir, bir grup arkadaşı ile kahvehanede okey oynadığı sırada gösterge taşını gösterdi. Aynı masadaki oyuna sonradan kendi isteğiyle dahil olan Talat Çelikel ise gösterge taşını kabul etmedi. Olaylar karşısında oyunu bırakmak isteyen Muhtar Demir ile Çelikel küfürleşince aralarında kavga çıktı.



İddiaya göre Çelikel'in attığı kafadan sonra yere düşen muhtar hemen tabancasına sarılarak, Çelikel'e ateş etti. Ağır yaralanan Çelikel, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Çelikel'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Ceyhan'da toprağa verildi.



Muhtar Demir gözaltına alındığında pişman olduğunu söylerek suçunu itiraf etti. Muhtar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Son Güncelleme: 20.12.2016 15:35