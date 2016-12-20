Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Okey'e kurban gitti!

Adana, bir mahalle muhtarı kahvehanede okey oynarken, gösterge taşını göstermesine müsaade etmeyen oyun arkadaşını tabancası ile vurarak öldürdü. 

20 Aralık 2016 Salı 14:24
133 Okunma
Okey'e kurban gitti!
Altıkara Mahalle Muhtarı Mehmet Demir, bir grup arkadaşı ile kahvehanede okey oynadığı sırada gösterge taşını gösterdi. Aynı masadaki oyuna sonradan kendi isteğiyle dahil olan Talat Çelikel ise gösterge taşını kabul etmedi. Olaylar karşısında oyunu bırakmak isteyen Muhtar Demir ile Çelikel küfürleşince aralarında kavga çıktı. 

İddiaya göre Çelikel'in attığı kafadan sonra yere düşen muhtar hemen tabancasına sarılarak, Çelikel'e ateş etti. Ağır yaralanan Çelikel, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Çelikel'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Ceyhan'da toprağa verildi.

Muhtar Demir gözaltına alındığında pişman olduğunu söylerek suçunu itiraf etti. Muhtar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Son Güncelleme: 20.12.2016 15:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle