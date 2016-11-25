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Okan Bayülgen Kanal D Neden yayınlanmıyor?

Okan Bayülgen'in Kanal D yayınlanacak programı hakkında şok bir gelişme yaşandı. Okan Bayülgen ve Kanal D yöneticileri arasında görüşme sağlanmış, programın yayın günü netleşmişti. Ancak Altın Kelebek ödül töreninde yaşanan kriz, Bayülgen'in program yapmasının önünü tıkadı...

25 Kasım 2016 Cuma 09:20
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Okan Bayülgen Kanal D Neden yayınlanmıyor?
Okan Bayülgen'in Kanal D yayınlanacak programı hakkında şok bir gelişme yaşandı. Okan Bayülgen ve Kanal D yöneticileri arasında görüşme sağlanmış, programın yayın günü netleşmişti. Ancak Altın Kelebek ödül töreninde yaşanan kriz, Bayülgen'in program yapmasının önünü tıkadı...

OLAYLI ALTIN KELEBEK GECESİ!

Altın Kelebek Televizyon Ödülleri'nin verildiği gecede yaşanan Okan Bayülgen krizinde, Kanal D ünlü isimle ilgili kararını verdi. Kriz, TRT'de yayımlanan "Diriliş" dizisi ekibinin ödülünü almasının ardından konuşma yapamaması ve Bayülgen'in sahnedeki açıklamaları sonrasında başlamıştı. Diriliş dizisi oyuncuları da aldıkları ödülü iade etmişti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ!

Yaşananlara Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki göstermiş, Okan Bayülgen'i ima ederek, "Beyefendi de izleyememiş, fırsat bulursa izleyecekmiş" ifadelerini kullanmıştı. Bayülgen ise özür dileyerek “Bu benim esprili tutumum, konuşma tarzım. Bundan dolayı da kimse alınmaz. Ben dizinin adını ön plana çıkarmak için tekrar tekrar söyledim. Kimseyi kırmayı istemedim. Kırdıklarım varsa özür dilerim” demişti.

SOSYAL MEDYADAN BAYÜLGEN'E TEHDİT!

Bu konuşmanın ardından sosyal medyadan Bayülgen'e ağır eleştiriler ve tehditler yöneltmişti. Dün ise Okan Bayülgen Twitter hesabından ikinci bir açıklama yaparak kendisini eleştirenlere tepki göstermişti. Odatv'nin edindiği bilgilere göre ise, Okan Bayülgen'in yaklaşık 10 gün önce Kanal D'de başlaması gereken programı iptal edildi. Bu kararla birlikte Kanal D'nin, Okan Bayülgen ile yollarını ayırdığı öğrenildi.
Son Güncelleme: 25.11.2016 15:05
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