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Öğretim görevlilerine FETÖ tutuklaması!

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Mardin Artuklu Üniversitesinden ihraç edilen 11 öğretim görevlisinden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine göndreildi...

26 Kasım 2016 Cumartesi 12:47
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Öğretim görevlilerine FETÖ tutuklaması!

Mardin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesinden (MAÜ) ihraç edilen ve gözaltına alınan 11 öğretim görevlisinden 4'ü tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 öğretim görevlisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve aralarında "emniyet imamı"nın da bulunduğu 4 öğretim görevlisi tutuklandı. 7 zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Mardin, Elazığ, İzmir, İstanbul, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin'de 3 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında "emniyet imamı"nın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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