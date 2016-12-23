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Oğluna pet şişe atan babaya 15 ay hapis

Diyarbakır'da çocuğuna pet şişe fırtlatan baba, çocuğunun şikayeti üzerine 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

23 Aralık 2016 Cuma 13:41
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Oğluna pet şişe atan babaya 15 ay hapis
Diyarbakır'da çocuğuna pet şişe fırtlatan baba, çocuğunun şikayeti üzerine 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır'da geçen yıl eylül ayında 18 yaşındaki oğluna pet şişe fırlatarak yaraladığı ve kızına yumruk attığı iddiasıyla 'basit yaralama' suçundan 3 yıla yakın hapis istemiyle yargılanan baba, 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bir yıl süren tutuksuz yagılanan baba, iddiaları reddederken, mağdur oğlu Umut Kaçan ve kızı Ç.K. şikayetini geri çekti. Geçen 15 Aralık günü yapılan duruşmada karar vererek sanık İbrahim Kaçan'ı oğlu Umut'a yönelik 'basit yaralama' suçundan önce 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi oğluna karşı 'silahla' işlemiş olduğunu belirten mahkeme, Kaçan'ın cezasını 9 aya çıkardı. İbrahim Kaçan kızı Ç.K.'ya yumru atarak 'basit yaralama' suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, ceza oranlarında herhangi bir indirim de uygulamadı.

'Şişeyi bana fırlatmadı'

Çocuklarının şikayetlerinden vazgeçmesine rağmen herhangi bir indirim uygulanmadan 15 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Kaçan, pet şişe fırlattığı iddia edilen oğlu Umut Kaçan ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Babasını bir sinirlilik anında şikayet ettiğini belirten 18 yaşındaki Umut Kaçan, "İstemeden olan bir olay. Şikayetimi de geri çektim. Babamın ceza almasını istemiyorum. Şişeyi bana fırlatmamıştı." dedi.

'Ben şişeyi oğluma değil, yanına fırlattım'

15 ay hapis cezası Baba ise "Bana 9 ay ceza verdiler. Ben şişeyi oğluma değil, yanına fırlattım. Bu cezaya itiraz ediyorum. Ben şişeyi fırlatmış da olsam bir şişe silah değildi, kesici, delici alet değildi. Pet bir şişenin hükmü 15 ay ise adalet nerede?" diye konuştu. Kararı temyize götürdüklerini belirten İbrahim Kaçan'ın avukatı Ferhat Kılınç da bu kararın müvekkilinin aile ilişkilerine müdahale olduğunu ileri sürdü.
Son Güncelleme: 23.12.2016 13:58
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