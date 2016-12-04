Odatv ile Doğu Perinçek kavgası!

Ergenekon davası kumpasında cezaevine giren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Odatv birbirine girdi. Perinçek Odatv'nin FETÖ'ye alet olduğunu iddia ederken, ODATV " biz darbenin geleceğini yazarken, Perinçek bizi suçluyordu. Ona cevap vermeyi zul sayıyoruz"diye yazdı...



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınında Odatv’ye FETÖ suçlaması yaptı. Perinçek, Odatv'yi fitne fesat merfkezi olduğunu iddia ederek, “Odatv cumhuriyeti savunmuyor, FETÖ’ye alet oluyor” dedi.



PERİNÇEK'İN KONUŞMASINDAN BİR BÖLÜM!



"Bakıyorsunuz, “Doğu Perinçek, bilmem CIA/MIA” gibi şeyler, utanmadan...Yok efendim, “Vatan Partisi'nde, işte falanca genel başkan yardımcısı bilmem ne olmuş, ayrılmış" falan filan... Yani cepheleri, tuttukları cephe fitneye dayanıyor. Yani bir tıklansın da, nerelerine tıklanırsa tıklansın! Böyle bir gazetecilik olur mu?



Bir tavırları yok, cepheleri yok, mücadeleleri yok... Herkesi hedef alıyorlar. Ve çok açık söyleyim, Odatv HDP'yi kollayan bir yayın yapıyor, onları da görüyorum. Ben bunu Soner Yalçın'a da söyledim. “Bak arkadaş” dedim, “Orada her türlü fitne fesatı bunlar yayınlıyor, buraya sahip çık” dedim.



İkincisi, “Odatv'de HDP'yi kollayan yayınlar yapılıyor.” Yani bugün HDP'nin, PKK'nın üzerine yüründüğü zaman Odatv'nin tavrına bakalım. Onun için ben burada eleştiriyorum. Bunları yapmasalar eski defterleri açmayacağım. Oraya birçok merkezlerden geliyor işte…



Barış'ın söylediği de, geniş tutup, “Aaa! Yüzde sekseni Türk Silahlı Kuvvetleri'nin FETÖ’cü”, "O da FETÖ’cü, bu da FETÖ’cü, falan da FETÖ’cü, bilmem ne komutanı da FETÖ’cü” diyerek o yayınlara alet oldular. Ona ben uyarı yaptım. Bugün de o uyarıyı yapıyorum. Bugün de Fethullah Terör Örgütü'ne karşı hem askeriyede hem poliste hem yargıda operasyonların haddinden fazla geniş tutulmasına FETÖ’cüler seviniyor. Çünkü kurtuluşu burada görüyorlar.



ODATV'DEN PERİÇEK'E CEVAP!



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamalarına cevap vermenin kendileri için zul olduğunu yazan Odatv'in açıklamalarından bir bölümü aktarıyoruz...



“Ergenekon savcılarıyla işbirliği özleminde olan” Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı gibi olmayı değil, Ergenekon savcılarının işbirliklerini deşifre etmeyi tercih ettik. Uzun uzun anlatmaya gerek yok, neden Silivri Cezaevi’nde esir edildiğimizi milyonlarca okurumuz biliyor.



Ve dahası… Evet, Odatv’de 15 Temmuz darbesinin geleceğini, TSK’da FETÖ yapılanmasının bugünkü durumunu ve mevcut komuta kademesinin bilinçli “sessizliğini” yazdığımızda Doğu Perinçek bizi eleştiriyordu Aydınlık’taki köşesinden: “PKK Türk askerine el bombasıyla saldırıyor, Odatv de dil bombasıyla saldırıyor!” TSK içinde FETÖ yapılanmasının tasfiyesine karşı çıkıyor, darbeye kalkışan bazı komutanları “kahraman” ilan ediyordu.



Perinçek’in görmediği F tipi yapılanmayı ise Odatv yazdı. Öyle ki, darbenin geleceğini bile Odatv 15 Temmuz'dan aylar önce dile getirdi. Bu noktada öyle net durdu ki, Aydınlık'ta devlet içindeki FETÖ yapılanmasını deşifre ettiği için sansürlenen yazılar Odatv'de yer buldu. Bu sayede günümüzdeki F tipi askerleri onlar 15 Temmuz gecesi öğrenirken, Odatv tehlikenin farkındaydı. Kuşkusuz bunu “Ergenekon savcılarıyla işbirliği yapalım” demeyecek cesarete ve onura sahip emekçileri sayesinde yaptı.



Bu cesaret ve onur sayesindedir ki, Silivri Cezaevi'nden hiçbir iktidar merkezine yaslanmadan, borçlanmadan çıktı. Denecek çok şey var. Ama fazla söze gerek yok. Arşiv hem namustur, hem de kader.

Son Güncelleme: 04.12.2016 17:17