Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Nasuh Mahruki istifa etti

Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki, başkanlık görevinden istifa ederek bundan sonra onursal başkan olacağını duyurdu.

30 Kasım 2016 Çarşamba 12:50
32 Okunma
Nasuh Mahruki istifa etti
AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki, başkanlık görevinden istifa etti. Mahruki kendisinin bundan sonra onursal başkan olacağını belirterek, " Dernekte bundan sonra imza yetkim yok. Onursal başkan olarak görevime devam edeceğim. Benim muhalif söylemlerim yüzünden AKUT'a çok baskı geliyordu. Bu sürecin sonunda böyle olmasını uygun gördüm. Başkanlığa Saygun Gökşin devam edecek" dedi.

AKUT 'tan yapılan açıklamada da şöyle denildi:
"AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki, AKUT Yönetim Kurulu’na ilettiği istifa dilekçesi ile hem derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığından hem de Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildirmiştir.

28.11.2016’da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında yeni görev bölümü yapılmış ve bugüne kadar Genel Sekreterlik görevini sürdürmekte olan Saydun Gökşin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyesi Ebru Atalay Alp Genel Sekreterlik, AKUT Kocaeli Ekip Lideri ve eğitmenimiz Recep Şalcı ise Yönetim Kurulu üyeliği görevine getirilmiştir.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 29.11.2016 tarihinde asil üyelerimizin katılımı ile Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirmiştir. Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nı takiben İl Dernekler Müdürlüğü tarafından iletilen bilgi neticesinde, derneğimizin bazı tüzük maddelerinde kanuni prosedüre uyumunun sağlanması amacı ile tüzük maddesi değişiklikleri görüşülmüş ve değişiklikler oy birliği ile kabul edilmiştir.

Derneğin tüzüğüne istinaden Yönetim Kurulu tarafından Ali Nasuh Mahruki’nin AKUT Onursal Başkanı olması önerisi Olağanüstü Genel Kurul toplantısında katılan üyelerin oyları ile kabul edilmiş ve Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Gerek prensipli ve azimli yapısı gerekse vizyonu ile AKUT’un alanında dünya çapında tanınan ve takdir edilen bir STK olmasında büyük paya sahip olan Onursal Başkanımız Ali Nasuh Mahruki’ye, bugüne dek derneğimize verdiği, karşılığı ödenemeyecek tüm emekleri için sonsuz teşekkür ediyor; Yönetim Kurulu Başkanımız Saydun Gökşin’e, Genel Sekreterimiz Ebru Atalay Alp’e ve Yönetim Kurulu üyemiz Recep Şalcı'ya yeni görevlerinde başarı dileklerimizi iletiyoruz."
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle