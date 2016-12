'Namussuzların karşısında hiçbir zaman yenilmedik'

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 93'üncü gününde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş 25 yaşındaki Erdal Bolat, memleketi Samsun'un Alaçam İlçesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Suriye'nin El Bab bölgesinde, Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat için memleketi Samsun’un Alaçam İlçesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Durmuş ve Döne Bolat çiftinin 4 çocuğudan ikincisi ve bekar olan şehit Bolat için düzenlenen tören Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekletiridi. Törene Uluştarma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, şehidin yakınları ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı.



Şehidin babası Durmuş Bolat, metanetini korurken şehit annesi Döndü Bolat oğlu için gözyaşı döktü. En son 4 ay önce Kadıköy Mahallesi’ndeki baba evine gelen şehit Bolat için Cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Ardından top arabasında ilçe merkezinde kortej eşliğinde taşındı. Şehit Bolat’ın cenazesi gözyaşları arasında Kadıköy Mahellesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Üsteğmen Zafer Er Ankara'da toprağa verildi



Fırat Kalkanı Harekatı'nda düzenlenen hava saldırısında şehit olan 3 askerden Üsteğmen Zafer Er, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.



Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törene, şehit Üsteğmen Zafer Er'in yakınları ile Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kuvvet komutanları ve milletvekilleri katıldı. Cenaze namazında şehidin şehidin astsubay kardeşi Murat Er de Orgeneral Akar'ın yanında saf tuttu. Tören sırasında gözyaşlarına hakim olamayan şehidin kardeşi astsubay Er'i Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, güçlükle ayakta durabilen anne Hatice Er'i ise yakınları ve askerler teselli etmeye çalıştı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra top arabasına konuldu. Şehit Üsteğmen Zafer Er'in naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere Cebeci Şehitliği'ne götürüldü.



Şehit Uzman Çavuş Melih Özcan son yolculuğuna uğurlandı



FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş 26 yaşındaki Melih Özcan'ın cenazesi, memleketi Eskişehir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatında hava saldırısında şehit olan evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan'ın cenazesi, dün akşam askeri uçakla Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na getirildi. Şehidin cenazesi bugün öğleyin eski Hava Hastanesi olan Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası morgundan alınarak törenin yapılacağı Reşadiye Camii'ne götürüldü.



Cenaze törenine Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Güneykaya, şehidin babası Mehmet Özcan, annesi Melek Özcan, kardeşleri Merve, Fatma ve Ramazan Özcan, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.



Şehidin eşi 21 yaşındaki Ayşe Özcan, çocukları 16 aylık Melek Nur ve 15 günlük Mehmet'le birlikte törenin yapıldığı caminin yanına araçla getirildi. Şehit eşi ve çocukları, tören süresince araç içerisinde kaldı.



Eskişehir Valiliği'nde şoför olarak çalışan baba Mehmet Özcan, diğer oğlu Ramazan Özcan'la birlikte şehit oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Baba Mehmet Özcan, "Vatan sağolsun. Doyamadım yavruma. Doyamadım sana aslanım. Düşmanlar görsün. Bir oğlum kaldı, onu da veriyorum. Vatan için, bayrak için, ezan için bir oğlum daha feda olsun" dedi.



Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit uzman çavuş Melih Özcan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda top arabasına kadar taşındı. Anne Melek Özcan ile oğlu Ramazan Özcan asker selamında durdu. Şehidin tabutu daha sonra top arabasından alınarak cenaze aracına konuldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan, Eskişehir'in Günyüzü İlçesi'ne götürülerek Gümüşkonak Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.



Şehit er Karaca'yı, Erzurum'da 25 bin kişi uğurladı



Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında, terhisine 50 gün kala şehit düşen piyade tankçı er 20 yaşındaki Oğuzhan Karaca'nın cenazesi, Erzurum'da 25 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Geçen Salı günü, Hakkari Şemdinli'de PKK'lı teröristler tarafından doçka ile düzenlenen saldırıda konteyner içindeki piyade tankçı er Oğuzhan Karaca ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede aynı gün şehit olan Oğuzhan Karaca'nın memleketi Erzurum'un merkez Yakutiye İlçesi Şükrüpaşa Semtindeki evine ateş düştü. Melek- Cihan Karaca çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan ve kaportacılık yapan Oğuzhan Karaca, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, sevdiği kız olan 'Zeynep'in adını, mermilerle yazmıştı. Oğuzhan Karaca, 12 Eylül günü yaptığı paylaşımda ise evini özlediğini belirterek, 'Oğuz boylu, Bozkurt soylu, Ey Türk oğlu! Soyun sürsün, kaderin gülsün, başın dik, alnın açık, kılıcın keskin, ocağın mutlu bayramınız kutlu olsun. Hakkari'den selam olsun herkese' diye yazmıştı.



Şehit Oğuzhan Karaca'nın cenazesi, bugün cuma namazı öncesi Erzurum'da Narmanlı Camisine getirildi. Törene Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yaklaşık 25 bin Erzurumlu katıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına saldırı sırasında şehit olan polis memuru Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, geçen 9 Eylül'de Suriye'de şehit düşen Uzman Erbaş Burak Karakoç'un babası Abdurrahim Karakoç, şehit Oğuzhan Karaca'nın babası Cihan Karaca ile birlikte bayrağa sarılı tabutun başında ağladı. Abdurrahim Karakoç'un ağlaması üzerine İbrahim Sürücü, "Hainleri sevindirmeyin" diye uyarı yaptı. Daha sonra iki şehit babası Cihan Karaca'yı teseli etti ve birlikte saf tuttu.



Şehit Karaca'yı büyüttüğünü söyleyen anneannesi Yurda Dumlu da ağıtlar yakarak ağlayınca kadın subay tarafından güçlükle tabuttan uzaklaştırıldı. Karaca'nın 18 yaşındaki kardeşi Metehan, ağabeyinin kamuflaj kıyafeti ile törene katıldı. Ağabeyesinin beresini başından çıkarmayan Metehan babası Cihat Karaca ile birlikte "Vatan sağ olsun" dedi.



Annesi Melek ise cenaze törenine 5 yaşındaki en küçük çocuğu Nur Sanem ile birlikte törene geldi. Anne Melek Karaca, gözyaşları arasında, "Hakkını hela et yavrum. Benim hakkım hela olsun. Vatan sağ olsun. Kurban olurum ben sana" diyebildi. Kardeşi Nur Sanem ise ağabeyisinin tabutunu öpmek istedi. Tabutun başında nöbet tutan Mehmetcik, Nur Sanem'i kucağına aldı ve bayraklı tabutu öpmesi sağlandı.



'Namussuzların karşısında hiçbir zaman yenilmedik'



Oğuzhan Karaca'nın TIR şoförü olan babası 45 yaşındaki Cihan Karaca ise tabutun başında tören öncesi duygularını şöyle dile getirdi: "Namussuzların karşısında hiçbir zaman yenilmedik. Yenilmeyeceğiz de. Allah devletimizi, miletimizi, vatansız bırakmasın. Anasız babasız olur, ama vatansız asla olmaz. Benim TIR şoförü arkadaşlarım. Yurt dışına çalışan meslektaşlarım. O terör örgütünü destekleyenler, baş sağlığı dileğinde lütfen bulunmasın. Çok bildiğim kişiler var. Mücadele de ettim o yolda. Bir Erzurumlu vatandaş olarak. Şehit babası olarak demiyorum. Her zaman her yerde şerefime yakışan mücadeleyi yapmışımdır. Bir çocuğum daha var. O da bu yolda şehit olsa, kurban olsun benim bayrağım için. Bu benim şehitlerimin kanıdır. Arkadaşlarıma sesleniyorum. Sözde PKK bayraklarını yurt dışında arabalarınızda gezdiriyorsunuz. Lütfen yapmayın ve gelin bu yoldan dönün. Bu vatan hepimizin. Anlayan anlar."



Cenaze namazını İl Müftü Vekili Celal Büyük kıldırırken kadınlar, töreni uzaktan izledi. Namaz sonrası Karaca'nın bayrağa sarılı tabutunun taşınması sırasında kalabalıktakiler zor anlar yaşadı. Karaca'nın cenazesi, top arabasına yerleştirildi ve tekbir getirilerek 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı eşliğinde Karskapı Şehitliğine götürüldü. Karaca'nın cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.



Antalya şehidini uğurladı



Şırnak'ta arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 25 yaşındaki Tuncay Arslan'ın cenazesi, Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde toprağa verildi.



Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde dün sabah arama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan için baba ocağı Korkuteli İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak önce Uzunoluk Mahallesi Rüştü Reçber Caddesi'ndeki baba evine getirildi. Burada 'helallik' alınmasından sonra cenaze yine konvoy eşliğinde ilçe merkezinden Çayırlı Camii'ne götürüldü. Cenaze aracının peşinde yürüyen yaklaşık 5 bin kişi "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan atarak, terörü ve terör örgütünü lanetledi.



Cuma namazının ardından şehit Tuncay Arslan için caminin hemen önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya milletvekilleri CHP'li Çetin Osman Budak, Niyazi Nefi Kara, Devrim Kök, Mustafa Akaydın, Ak Partili Gökcen Özdoğan Enç, Antalya Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Hasan Turgut, Antalya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Kelleli, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kaymakam Erol Tanrıkulu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı, Korkuteli Belediye Başkanı MHP'li Hasan Gökce, Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mutluay Oskay, şehidin babası Celal, annesi Satı, kardeşleri Fatih ve Tuğba Arslan, yakınları ile vatandaşlar katıldı.



'Gözün arkada kalmasın'



Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan baba Celal, annesi Satı, kardeşleri Fatih ve Tuğba Arslan ile diğer yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Bu sırada saygı nöbeti tutan askerler de gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun fotoğrafını öpen Celal Arslan, "Oğlum, gözün arkada kalmasın, arkadaşların intikamını alacak" dedi.



İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Tuncay Arslan'ın tabutu yine silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına kadar götürüldü. Cenaze, konvoy eşiliğinde Aşağıpazar Mahallesi'ndeki Paşa Mezarlığı'na götürüldü. Vatandaşlar yol boyunca yine slogan attı, terörü lanetledi. Şehit Uzman Çavuş Arslan'ın cenazesi Paşa Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Son Güncelleme: 25.11.2016 16:41