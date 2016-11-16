Musul'da çok büyük bir felaket olabilir!

MUSUL'DA FELAKET KAPIDA!



Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Irak Sorumlusu Bruno Geddo, Musul'da topyekün bir göçün yaşanması halinde büyük bir insani felaketin ortaya çıkacağı uyarısında bulundu.

Geddo, Irak ordusu ve terör örgütü DEAŞ'ın ateşi arasında kalan Musullu sivillerin kamplara sevk edilmesi için kısa bir süre önce kurulan Hazır ve Hasan Şam çadır kamplarını ziyaret etti.

Çadır kampları ziyaretinden sonra AA muhabirine açıklama yapan Geddo, "Kent içerisinde halen 1,5 milyon sivilin olduğu tahmin ediliyor. Şu anda 80 bin sığınmacıyı karşılayacak kadar kamplar hazırladık. Bunun yanında ortalama 240 bin sığınmacıya kucak açabilecek kamp hazırlıkları ise devam ediyor. Kamplar kurmaya ve gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞU ANDA KÜÇÜK GRUPLAR GÖÇ EDİYOR!



Sivillerin Musul'dan şu ana kadar küçük gruplar halinde geldiğini dile getiren Geddo, "Musul'da insanlık dramı yaşanması halinde büyük bir kaos ve felaketin görülmesi söz konusu konusu. İnsanların aynen bu şekilde gelmesi temennisinde bulunuyoruz." dedi.

Musul'u kurtarma operasyonundan sonra BM ve Bağdat hükümeti tarafından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolündeki bölgelerde kurulan sığınmacı kamplarına bir ay içerisinde 50 bine yakın sivilin geldiği bilgisini paylaşan Geddo, "İnsanlar sürekli bir şekilde gelmeye devam ediyor. Kamplara yeni gelen insanlarla konuştuğum zaman yüzlerindeki terör ve korku ifadesini net bir şekilde görebiliyorum. Gelen sığınmacılardan bir tanesi 10 gün boyunca bir odada iki ateş arasında kaldığını belirtti. Başka bir kadın ise evlerinin DEAŞ hedefine yakın olmasından dolayı her gün şiddetli çatışmaların yaşandığını, korku içerisinde kaçmayı beklediklerini söyledi." diye konuştu.

50 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ!



Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Derbaz Muhammed önceki gün yaptığı açıklamada, Musul'u kurtarma operasyonu kapsamında şu ana kadar 50 binin üzerinden insanın evlerini terk edip sığınmacı kamplarına ulaştığını belirtmişti.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 17 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un kurtarılması operasyonunun başladığını duyurmuştu.