Muhteşem Yüzyıl Kösem Oyuncuları 4. Murat Oyuncu Kadrosu Fox TV

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl Kösem 4. Murat devri Fox TV ekranlarında başlıyor. Muhteşem Yüzyıl Kösem oyuncu kadrosu ve oyuncularıyla Fox TV görücüye çıkıyor. İşte Muhteşem Yüzyıl Kösem kadrosu oyuncusu ve oyuncuları.



Bu sezonun en iddialı dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem 4. Murat ekranlara geliyor. Başladığı tarihten beri Muhteşem Yüzyıl dizisiyle reyting rekorları kıran yapım Beren Saat'li kadrosuyla reytinglerde yüz güldürmemişti. Şimdi ekrana gelen Kösem 4. murat dizisiyle birlikte yeni oyuncular ekrana gelecek. Kösem Sultan canlandıracak isim Nurgül Yeşilçay olacak. 4. Murat ise Metin Akdülger olarak karşımıza çıkacak. İkinci başrol kadın oyuncu ise Farya- Farah Zeynep Abdullah ekrana gelecek.



Dizinin Sultanları!



Dizide Atike Sultan- Ece Çeşmioğlu , Gevherhan Sultan- Aslıhan Tandoğan ve Ayşe Sultan- Leyla Ferah karakteriyle boy gösterecek. Ayrıca dizide Kemankeş Kara Mustafa Paşa- İsmail Demirci görülmeye değer bir uslupla dizide yerini alacak.



MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM OYUNCU KADROSU



Kösem Sultan- Nurgül Yeşilçay

Farya- Farah Zeynep Abdullah

IV. Murad- Metin Akdülger

Silahtar Mustafa Paşa- Caner Cindoruk

Gevherhan Sultan- Aslıhan Tandoğan

Sinan Paşa- Engin Benli

Kemankeş Kara Mustafa Paşa- İsmail Demirci

Atike Sultan- Ece Çeşmioğlu

Ayşe Sultan- Leyla Ferah

Kösem Şehzade Beyazıd- Yiğit Uçan

Şehzade İbrahim- Aybars Düzey

Şehzade Kasım- Doğaç Yıldız



Kösem 4. Murat 18 Kasım 2016 ekrana gelecek!

Son Güncelleme: 18.11.2016 23:12