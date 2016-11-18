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Muhteşem Yüzyıl Kösem Oyuncuları 4. Murat Oyuncu Kadrosu Fox TV

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl Kösem 4. Murat devri Fox TV ekranlarında başlıyor. Muhteşem Yüzyıl Kösem oyuncu kadrosu ve oyuncularıyla Fox TV görücüye çıkıyor. İşte Muhteşem Yüzyıl Kösem kadrosu oyuncusu ve oyuncuları.

18 Kasım 2016 Cuma 17:50
1427 Okunma
Muhteşem Yüzyıl Kösem Oyuncuları 4. Murat Oyuncu Kadrosu Fox TV
Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl Kösem 4. Murat devri Fox TV ekranlarında başlıyor. Muhteşem Yüzyıl Kösem oyuncu kadrosu ve oyuncularıyla Fox TV görücüye çıkıyor. İşte Muhteşem Yüzyıl Kösem kadrosu oyuncusu ve oyuncuları.

Bu sezonun en iddialı dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem 4. Murat ekranlara geliyor. Başladığı tarihten beri Muhteşem Yüzyıl dizisiyle reyting rekorları kıran yapım Beren Saat'li kadrosuyla reytinglerde yüz güldürmemişti. Şimdi ekrana gelen Kösem 4. murat dizisiyle birlikte yeni oyuncular ekrana gelecek. Kösem Sultan canlandıracak isim Nurgül Yeşilçay olacak. 4. Murat ise Metin Akdülger olarak karşımıza çıkacak. İkinci başrol kadın oyuncu ise Farya- Farah Zeynep Abdullah ekrana gelecek.

Dizinin Sultanları!

Dizide Atike Sultan- Ece Çeşmioğlu , Gevherhan Sultan- Aslıhan Tandoğan ve Ayşe Sultan- Leyla Ferah karakteriyle boy gösterecek. Ayrıca dizide Kemankeş Kara Mustafa Paşa- İsmail Demirci görülmeye değer bir uslupla dizide yerini alacak.

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM OYUNCU KADROSU

Kösem Sultan- Nurgül Yeşilçay
Farya- Farah Zeynep Abdullah
IV. Murad- Metin Akdülger
Silahtar Mustafa Paşa- Caner Cindoruk
Gevherhan Sultan- Aslıhan Tandoğan
Sinan Paşa- Engin Benli
Kemankeş Kara Mustafa Paşa- İsmail Demirci
Atike Sultan- Ece Çeşmioğlu
Ayşe Sultan- Leyla Ferah
Kösem Şehzade Beyazıd- Yiğit Uçan
Şehzade İbrahim- Aybars Düzey
Şehzade Kasım- Doğaç Yıldız

Kösem 4. Murat 18 Kasım 2016 ekrana gelecek!
Son Güncelleme: 18.11.2016 23:12
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