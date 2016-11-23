MPİ Şans Topu Sonuçları İşte Kazandıran Numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 23 kasım 2016 tarihli şans topu çekilişi gerçekleştirildi. 6 bilen bir kişi 707 bin lira kazandı. Kazandıran numaralar şu şekilde; 6, 23, 24, 26, 33 ve artı 6 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu'nun 806'ncı hafta çekilişi yapıldı. Şans Topu oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 23, 24, 26, 33 ve artı 6 olarak belirlendi. Çekiliş sonucu5 artı 1 bilen 1 kişi 707 bin 178 lira 65 kuruş ikramiye kazandı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili tüm detaylar!



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 12 kişi 5 bin 893 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 231 kişi 306 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 485 kişi 38 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 204 kişi 16 lira 35'er kuruş, 3 bilen 80 bin 547 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 469 kişi 5 lira 15'er kuruş, 1 artı 1 bilen 192 bin 127 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinden yatırıldığı bildirildi.



Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 357 bin 260 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 939 bin 879 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 523 bin 835 lira 67 kuruş aktarıldı.

Son Güncelleme: 24.11.2016 08:09