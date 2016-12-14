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Metrobüste taciz ve tekme!

Metrobüste taciz ve dayak olayına bir yenisi daha eklendi. Sevim T. adlı kadın metrobüste seyahat ederken ismi Murat U. olduğu öğrenilen şahısın önce cinsel tacizine maruz kaldı, ardından tepki gösterince dayak yedi. Daha önce de Ayşegül Terzi isimli hemşire metrobüste tekmeli saldırıya uğramıştı.

14 Aralık 2016 Çarşamba 10:45
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Metrobüste taciz ve tekme!
ÖNCE TACİZ ETTİ, ARDINDAN METROBÜSTEN ATTI!


Sabag Gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Metrobüste yolculuk yapan Sevim T. adlı kadın,  kendisini taciz eden Murat U.isimli şahısı uyardı. Kadının tepkisi sonucu sinirlenen 46 yaşındaki Murat U.adlı kişi bu defa da kadına saldırp, durağa yanaşan metrobüsün kapısındangenç kadını dışarı attı.

Durak ile metrobüs arasına düşen genç kadının yardımına  güvenlik görevlileri ve vatandaşlar koştu.  Genç kadın Murat U. isimli şahıstan şikayetçi oldu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ!

Polis tarafından gözaltına alınan Murat isimli şahıs İfadesinde suçunu itiraf etti.  Murat U., Sevim T. tarafından küfür ve hakarete maruz kaldığını o yüzden de  sinirlendiğini ve genç kadını darp ettiğini itiraf etti. Sevim T.'den şikâyetçi olan Murat U., kendisinin de darba maruz kaldığını savundu. S

Savcılık, Murat U.'ya "cinsel taciz ve kasten yaralama" iddiasıyla dava açarken Sevim T.'ye de "hakaret ve basit yaralama" iddiasıyla dava açıldı.
Son Güncelleme: 14.12.2016 11:05
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