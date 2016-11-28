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Merdivenlerinden düşen oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü tiyatro sanatçısı Münir Akça, evinin merdivenlerinden düşerek hayatını kaybetti. Hayatını tiyatro ve sinemaya adayan Akça, 65 yaşındaydı...

28 Kasım 2016 Pazartesi 08:03
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Merdivenlerinden düşen oyuncu hayatını kaybetti!
Tiyatro sanatçısı Münir Akça, evindeki merdivenlerden düştükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Münir Akça, 65 yaşındaydı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşan Münir Akça, evinde merdivenden düştü.

Vatandaşların haber vermesiyle 112 acil servis ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Akça, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Münir Akça'nın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Münir Akça için ilk cenaze törenini Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Tören sonrası Orta Camisinde kılınacak namazın ardından cenazesi toprağa verilecek.

BİR ÇOK DİZİ VE FİLMDE ROL ALDI!

1951 Ordu doğumlu olan Münir Akça, 1990 yılında Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Ardından Bakırköy Belediyesi Tiyatrosunda oyunculuk ve yönetmenlik yapan Akça, Arka Sokaklar, Her Şey Yolunda Merkez, Mavi Kelebekler, Aşk-ı Memnu, Emret Komutanım, İz Peşinde, Sırlar Dünyası başta olmak üzere birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol almıştı.
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