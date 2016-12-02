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Mavi Marmara Savcısı Dava Düşürülsün Dedi

Mavi Marmara Davası'nın bugün gerçekleşen 14. duruşmasında Savcı, davanın İsrail ve Türkiye arasındaki anlaşmayı gerekçesiyle düşürülmesini istedi.

02 Aralık 2016 Cuma 13:09
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Mavi Marmara Savcısı Dava Düşürülsün Dedi
Mavi Marmara duruşmasında Türkiye-İsrali ilişkilerinin düzelmesini gerekçe gösteren savcı, davanın düşmesini talep etti. Mavi Marmara Davası'nın 14. duruşması bugün saat 10.00'da İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde başladı. Savcı, Mavi Marmara davasının, İsrail ve Türkiye arasındaki anlaşmayı gerekçe göstererek düşürülmesini istedi.

Mavi Marmara avukatları, anlaşmanın ceza yargılamasına etki etmemesi gerektiğini belirterek savcının düşürme talebine karşı çıktı ve yapılan anlaşma ile davanın düşürülmesinin insan haklarına, anayasaya ve evrensel hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

İsrail’in Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010’da düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra iki ülke ilişkileri kopmuştu.
28 Haziran'da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşması” Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştı. Mavi Marmara krizi sonrası Türkiye ile İsrail'in imzaladığı anlaşmada İsrail, Mavi Marmara saldırısında ölenlerin ailelerine ve yaralılara toplamda 20 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.
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