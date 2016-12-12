Mason Adnan Oktar ne yapmaya çalışıyor!

İstanbul Beşiktaş'ta düzenenlenen ve 44 vatatandaşımızın şehit olduğu çifte terör saldırısıyla ilgili Adnan Oktar'ın attığı tweet büyük tepki topladı. İslam dini ile adeta dalga geçerek programlar yapan, televizyonunda seksi kadınları oynatarak payvona çeviren Adnan Oktar, Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. "38 kişinin eksilmesi milletimizi yıldırmaz" şeklinde tweet atan Adnan Oktar'ın skandal tweetlerini şöyle sürdürdü
:Türkiye'nin nüfusu 83 milyon, 83 milyondan 38 kişinin eksilmesi milletimizi yıldırmaz. 3 milyon kişi eksilse de bizi hiç yıldırmaz
MASON OKTAR NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR!
Yanında dans ettirdiği kızlara "mehdi olduğunu" sürekli lanse ettiren Adnan Oktar, İslam diniyle de adeta dalga geçiyor. Yayınlarında vur patlasın çal oynasın müzikle göbek kıvıran Adnan Oktar, dansların adından din konuşarak büyük tepki topluyor.
Daha önceki yıllarda dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'a kasetli şantaj yaparak gündeme gelen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın, yanında bulundurduğu kadınları da " motor" olarak adlandırdığı ortaya çıkmıştı.
Milyon dolarlık serveti ve ihtişamlı hayatıyla tarikatleşen Adnan Oktar, yanındaki bulundurduğu gençlerle de ilgili gündeme gelmişti. Bir çok aile çocuklarının Adnan Oktar'ın yanına gittikten sonra kendileriyle irtibatın kesildiğini iddia etmişti...
Mason olduğunu gizlemeyen, Adnan Oktar'ın kime hizmet ettiği bilinmiyor...
:Türkiye'nin nüfusu 83 milyon, 83 milyondan 38 kişinin eksilmesi milletimizi yıldırmaz. 3 milyon kişi eksilse de bizi hiç yıldırmaz
MASON OKTAR NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR!
Yanında dans ettirdiği kızlara "mehdi olduğunu" sürekli lanse ettiren Adnan Oktar, İslam diniyle de adeta dalga geçiyor. Yayınlarında vur patlasın çal oynasın müzikle göbek kıvıran Adnan Oktar, dansların adından din konuşarak büyük tepki topluyor.
Daha önceki yıllarda dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'a kasetli şantaj yaparak gündeme gelen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın, yanında bulundurduğu kadınları da " motor" olarak adlandırdığı ortaya çıkmıştı.
Milyon dolarlık serveti ve ihtişamlı hayatıyla tarikatleşen Adnan Oktar, yanındaki bulundurduğu gençlerle de ilgili gündeme gelmişti. Bir çok aile çocuklarının Adnan Oktar'ın yanına gittikten sonra kendileriyle irtibatın kesildiğini iddia etmişti...
Mason olduğunu gizlemeyen, Adnan Oktar'ın kime hizmet ettiği bilinmiyor...
Son Güncelleme: 12.12.2016 18:52
Şehitlik makamını Allah kuranda övmüştür. Sn Adnan oktar 'ın konuşması kurandaki ayete paralel dir. Şehit in ocağına ateş düştü demek kurana zıt tir.kendilerini ıyi bir iş yapmakta zannederken Kendilerini cehennemde bulan müşriklerden olmiyalim
Sayın Adnan Oktar gibi vatanını milletini seven bir kişi olsaydınız bu yazıyı okuduktan sonra bu vatanın hiç bir şekilde dizçökmeyeğini 83 milyonun 83 milyonunda şehid olmaya hazır olduğuna dair haber yapardınız.
YORUMLARI YAYINLAMAMANIZ NASIL BİR HABER ANLAYIŞINA SAHİP OLDUĞUNUZUN DELILI... Sayın Adnan Oktar bu ülkede Pkk kahpesine açıkca ilk laf söyleyen ve daha fazla şehit gelmemesi için gereken en önemli tedbiri ifade eden yegane insanların başında gelmektedir. Bu gibi iftiraları kimsenin kaale almayacağı cok açık amaç ortalığı bulandırmak yani tam ingiliz derin devletinin taktiği ... Vatanımızı kimse bölemeyecek bunu ingiliz derin devletinin uşakları kahpe pkk ve sempatizanları böyle bilsin ...
Yıllardır Pkk kahpesine karşı tek ses çıkaran ve şehit çıkmaması için kalıcı kesin çözümü söyleyen tek insan,Sayın Adnan Oktar' a laf atacak cüreti kendinde bulan insanımsı karakterler kendine gelsin ve kime hizmet ettiklerini bilsinler. Aslanlar aslanı Sayın Adnan Oktar bu vatanın ve tüm dünyanın bekası için uğraşan tek insandır. İngiliz Derin Devleti ve uşakları iftira atmakla olayı yapıp sonra da gizlenmekte cok meshurdurlar. Biz şehitlikle seref duyarız sayımız azalabilir ama yolumuzdan asla dönmeyiz. Bunu bütün pkk kahpeleri ve sempatizanları kısacası tüm ingiliz derin devdevleti bilsin.
adnan oktar ingiliz derin devletini deşifre ettikçe, bir yerlerden düğmeye basılıyor ve böyle saçma sapan haberler çıkıyor. bunlarla hiçbir şekilde zarar veremezsiniz hocamıza. her şeyi Allah yönetiyor. sizin planlarınız daha kurulmadan bozuluyor inşaAllah.
Sn. Adnan oktar şehitlere ve ailelerine herzaman sahip çıkmıştır bu haberi yapanlar ileride utanıcaklar InşaAllah
Adnan bey cok dogru soylemis degil 38 kişi milyon şehit versek yinede bu vatani ingiliz derin devletine yedirmeyiz böldurmeyiz... Şehitlik makami herkeze nasip olmaz Allah hepimize şehitlik makami nasip etsin.. Ayrica Kur'an islam hayatin her alaninda yasanir dansedilen oyun oynanan yerde din yaşanmaz diyenler müşrik karakterini iyi anlasinlar.. Allah boyle bir yasak getirmemistir Kur'an heryerde yasanir heryerde okunur.. Sizin ne dediginiz degil Allah in ne dedigi onemli. Bu haberi yapan arkadaş sanirim hic KUR'AN okumamiş dininden bir haber..! Adnan bey neden mason oldugunu aciklamisti.. Şimdi butun dunya mason localarinda Kur'an okutuluyor ve islam konferanslari veriliyor buda adnan beyin vesilesiyle oldu Allah Adnan oktardan razi olsun.
Sn Adnan Oktar tüm insanların mutluluğu için Kurana uymaları gerektiğini hatırlatıyor kendiside uygulamalı olarak gösteriyor.