Mason Adnan Oktar ne yapmaya çalışıyor!

İstanbul Beşiktaş'ta düzenenlenen ve 44 vatatandaşımızın şehit olduğu çifte terör saldırısıyla ilgili Adnan Oktar'ın attığı tweet büyük tepki topladı. İslam dini ile adeta dalga geçerek programlar yapan, televizyonunda seksi kadınları oynatarak payvona çeviren Adnan Oktar, Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. "38 kişinin eksilmesi milletimizi yıldırmaz" şeklinde tweet atan Adnan Oktar'ın skandal tweetlerini şöyle sürdürdü

:Türkiye'nin nüfusu 83 milyon, 83 milyondan 38 kişinin eksilmesi milletimizi yıldırmaz. 3 milyon kişi eksilse de bizi hiç yıldırmaz



MASON OKTAR NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR!



Yanında dans ettirdiği kızlara "mehdi olduğunu" sürekli lanse ettiren Adnan Oktar, İslam diniyle de adeta dalga geçiyor. Yayınlarında vur patlasın çal oynasın müzikle göbek kıvıran Adnan Oktar, dansların adından din konuşarak büyük tepki topluyor.



Daha önceki yıllarda dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'a kasetli şantaj yaparak gündeme gelen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın, yanında bulundurduğu kadınları da " motor" olarak adlandırdığı ortaya çıkmıştı.



Milyon dolarlık serveti ve ihtişamlı hayatıyla tarikatleşen Adnan Oktar, yanındaki bulundurduğu gençlerle de ilgili gündeme gelmişti. Bir çok aile çocuklarının Adnan Oktar'ın yanına gittikten sonra kendileriyle irtibatın kesildiğini iddia etmişti...



Mason olduğunu gizlemeyen, Adnan Oktar'ın kime hizmet ettiği bilinmiyor...

Son Güncelleme: 12.12.2016 18:52