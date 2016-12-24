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Manisa'da iğrenç olay : Zihinsel engelli kıza tecavüz!

Manisa'da 2 kişi zihinsel engelli bir kız çocuğuna tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan sanıklardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan sapığın zihinsel engelli kız çocuğuna tecavüz ettiği belirlendi.

24 Aralık 2016 Cumartesi 22:13
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MANİSA'DA MİDE BULANDIRAN OLAY!

Manisa'nın Demirci ilçesinde iğrenç bir tecavüz olayı yaşandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan sanıklardan birinin zihinsel engelli kız çocuğuna tecavüz ettiği belirlendi.

SAPIĞI TEŞHİS ETTİ!

Zihinsel engelli K.A. (17), kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu belirtmesi üzerine ailesi Demirci Savcılığına suç duyurusunda bulundu. 

TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Volkan D. (23) ve B.Ç. (17) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Volkan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Güncelleme: 24.12.2016 22:26
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