Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Mafya çatışması önlendi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, 'Sarallar' ve 'Şahinler' olarak bilinen grupların üyesi olduğu belirlenen 58 kişinin, birbirlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. 5 ilde düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

30 Kasım 2016 Çarşamba 13:35
79 Okunma
Mafya çatışması önlendi
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, 'Sarallar' ve 'Şahinler' olarak bilinen grupların üyesi olduğu belirlenen 58 kişinin, daha önceki husumetleri nedeniyle birbirlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

'Sarallar' ve 'Şahinler' olarak bilinen grupların üyelerinin birbirlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilmesinin ardından, söz konusu kişilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatan polis, 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 13 tabanca, 4 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 sinyal kesici cihaz, 1 susturucu ve 570 mermi ele geçirildi.

30 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Cinayet, yaralama, yağma ve tehdit gibi suçlara karışanların da arasında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyon kapsamında 30 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Son Güncelleme: 30.11.2016 13:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle