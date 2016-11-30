Mafya çatışması önlendi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, 'Sarallar' ve 'Şahinler' olarak bilinen grupların üyesi olduğu belirlenen 58 kişinin, daha önceki husumetleri nedeniyle birbirlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



'Sarallar' ve 'Şahinler' olarak bilinen grupların üyelerinin birbirlerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilmesinin ardından, söz konusu kişilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatan polis, 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 13 tabanca, 4 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 sinyal kesici cihaz, 1 susturucu ve 570 mermi ele geçirildi.



30 ŞÜPHELİ ARANIYOR



Cinayet, yaralama, yağma ve tehdit gibi suçlara karışanların da arasında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyon kapsamında 30 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son Güncelleme: 30.11.2016 13:53