Madendeki göçük olayıyla ilgili işletme müdürü tutuklandı

Siirt'in Şirvan ilçesindeki maden ocağında, 5 işçinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de halen toprak altında olduğu göçük olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, işletme müdürü M.O. tutuklandı