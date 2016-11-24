Lice'de büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkma yasağı başladı

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 9 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla operasyon düzenlenecek.

Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu uyarınca Lice ilçesi Kayacık, Ortaç, Yalaza, Tepe, Arıklı, Serince, Çağdaş, Dibek ve Yolçatı mahallelerinde bugün saat 05.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı kararı alındı.