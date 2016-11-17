Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Kuzey Irak sınırlarını genişletiyor!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı peşmerge güçleri DEAŞ'a yönelik operasyonlarda elde ettikleri alanları Kuzey Irak yönetimine katıyor. İsveç medyası Barzani'nin ele geçirdiği alanlardan çekilmeyeceğini duyurdu.

17 Kasım 2016 Perşembe 14:12
142 Okunma
Kuzey Irak sınırlarını genişletiyor!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, peşmerge güçlerinin, Musul operasyonu kapsamında IŞİD'den geri aldıkları bölgelerden geri çekilmeyeceğini açıkladı.

İsveç basınında yer alan haberlere göre, Musul operasyonu sırasında Kürt peşmerge güçlerinin Kuzey Irak bölgesinde geri aldıkları köy ve kasabalarda kalarak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi alanını genişletmeyi amaçlıyor.

Haberlere göre, Musul kentini IŞİD'den geri almak için başlatılan operasyonda ABD öncülüğündeki koalisyonun havadan ve karadan sağladığı desteklerle ilerleyen Peşmerge güçleri bugüne kadar onlarca köyü ve kasabayı ele geçirdi.

Son Güncelleme: 17.11.2016 14:34
Anahtar Kelimeler:
Irak Kürt Bölgesel YönetimiKuzey ırak SınırlarıBarzani Musul Planı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Antalya'da okullar tatil! Öğrenciler mahsur kaldı!
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Evden çıkanlar görenleri şoke etti
Evden çıkanlar görenleri şoke etti

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle