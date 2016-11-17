Kuzey Irak sınırlarını genişletiyor!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, peşmerge güçlerinin, Musul operasyonu kapsamında IŞİD'den geri aldıkları bölgelerden geri çekilmeyeceğini açıkladı.



İsveç basınında yer alan haberlere göre, Musul operasyonu sırasında Kürt peşmerge güçlerinin Kuzey Irak bölgesinde geri aldıkları köy ve kasabalarda kalarak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi alanını genişletmeyi amaçlıyor.



Haberlere göre, Musul kentini IŞİD'den geri almak için başlatılan operasyonda ABD öncülüğündeki koalisyonun havadan ve karadan sağladığı desteklerle ilerleyen Peşmerge güçleri bugüne kadar onlarca köyü ve kasabayı ele geçirdi.