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Kundakçı CHP'li çıktı!

CHP Hacılar ilçe başkanlığının kundaklanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Kundaklama eylemini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kızan CHP müşahidi N.A'nın yaptığı anlaşıldı... N.A'nın babası da CHP üyesi çıktı...

28 Kasım 2016 Pazartesi 11:23
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Kundakçı CHP'li çıktı!

Kayseri'de CHP Hacılar İlçe Başkanlığı binasını kundaklandığı iddiasıyla gözaltına şüpheli, adliyeye gönderildi.

Hacılar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir iş merkezindeki CHP İlçe Başkanlığını dün gece kundaklandığı gerekçesiyle gözaltına alınan N.A'nın (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen N.A. adliyeye sevk edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden N.A'nın ifadesinde, ilçedeki bir akaryakıt istasyonundan bidonla 5 litre benzin aldığını ve olayı gerçekleştirdiğini, babasının CHP üyesi olduğunu kendisinin de yerel seçimlerde CHP müşahidi olarak görev yaptığını ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumlarını beğenmediği için tavır olarak binayı kundaklandığını söylediği öğrenilmişti.

Son Güncelleme: 28.11.2016 11:33
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